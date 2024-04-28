天菜男被誘簽「戀愛契約」 封鎖「違約」竟遭求償百萬

林姓男子煞到郭姓天菜男同學，最後因多次騷擾，被警方依跟騷法發文告誡，結果林男竟引誘郭男簽下「戀愛契約」，載明雙方不得「封鎖」跟「已讀不回」，事後郭因封鎖林男「違約」，反被林男提告索賠100萬元，一審法院認為契約違法，判林男敗訴，林不服再上訴，也遭駁回，判決敗訴確定。

林男與郭男是同學，去年3月間，郭男為林男，多次跟蹤、騷擾林，林不堪其擾，跑到警察局報案，並由警方對林核發跟騷告誡書，雙方為了「感情事」早已多次互告。

去年3月27日晚間，林男約出郭男想要了結兩人手上的刑事案件，郭原以為林想跟他和解，隨即在林拿出的相關書狀上簽字。

沒料當時林卻在裡面夾藏「戀愛契約」，契約書羅列雙方相處時應盡的責任跟義務，包括不得封鎖、隱藏、靜音通訊軟體，且不得無故未讀、忽視或敷衍回應訊息，雙方於課業、論文、學校及工作事務上須互相分享且告知進度，並互相協助。

契約強調「雙方為摯友或以上的關係直到永遠」、「雙方為情侶或以上關係至少3年，往後若任一方有意交往其他人，可暫停情侶關係，但若恢復單身，則立即恢復情侶關係」、「若任一方違反一次或逾時1天，按次或按天連續支付懲罰性違約金1萬元。

同年4月間，郭男封鎖林男社群帳號，林不滿郭男「違約」，經警告後仍不甩他，計算後認為郭男要支付380萬元違約金，提告向郭男求償100萬元。

高雄地院審理時，郭男喊冤，稱當天他以為簽名文件都是和解書，才會簽下該契約，以他被林男騷擾的程度來說，根本不可能簽這種契約。

一審法官依據契約內容，認為郭男可能將協議書誤認為刑事撤回告訴狀，且協議內容強迫林男公開私領域，侵害個人自主決定權，因違反公序良俗，應屬無效，判林男敗訴。