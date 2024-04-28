20多人找上門才知遭冒名吸金 運彩公會理事長何昱奇聲明澄清並提告

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇上午發出聲明指出，近日突然有20多人跟他詢問投資事宜，他才驚覺自己被人冒用名義，以開彩券行為由招攬投資，初估被害人被騙金額達1500萬元。他除了趕緊在臉書上聲明澄清，也將正式對冒名的那位女子提出偽造文書等告訴，呼籲不要再有人受騙上當。

何昱奇說，該名女子和他老婆相識，是一名保險經紀人。初步了解，她在至少2年期間，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行。為了取信他人，還偽刻印章，製作他授權的合約書，騙取投資人信任。

這些投資者因近日未收到「投資獲利」而該女又失聯，於是轉而找上他，他才知竟有此事。何昱奇說，他連絡上該名女子，她雖承認有該些行為，表示正在處理中，但事實上仍未付諸行動，也說不出所騙取的金錢流向何處。