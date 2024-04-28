詐團私設刑堂 烙刑出人命判賠

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 詐騙集團李姓幹部懷疑康姓成員擅自吞掉贓款，指示張姓男子等四名手下押走康男，還學古代酷刑用鍋鏟燒到高溫狠燙康男生殖器，活活虐死，刑事部分法院依傷害致死罪判處四人八至十年半徒刑，李男未到案通緝；康男家屬請求民事賠償一三五○萬元，法院判四人及家長應連帶給付九五九萬元。

檢警調查，二○二一年八月，張男、蔡男、邱男及董受李男指示，以談公事為由誘騙康男出面，載去汽車旅館綑綁，再拿鐵條、鋁棒痛毆，甚至還邊錄影、邊逼問贓款下落。

張男等人學古代烙刑，輪流將買來的鍋鏟用瓦斯爐火烤後，直接朝康男身體、四隻及生殖器狠燙，康男痛到哀號慘叫，嚴重內出血，張男等人見狀又把康男塞進後車廂，途中康男想掙脫又遭壓制、摀住口部，抵達另間旅館時已窒息死亡，慘遭丟包房內。

法醫解剖發現，康男四肢大片瘀腫燙傷，引起橫紋肌溶解、阻塞口鼻窒息致死，認定是遭人輪番毆打、高溫燙傷致死。一審認為，張男等人輪番施暴，拿燒燙鍋鏟燙康男生殖器致死，手段殘暴，犯後又不和解，依傷害致死罪判四人九年至九年八月不等徒刑，二審撤銷改判八年至十年六月。

康男父母、小孩請求喪葬、扶養費及精神撫慰金一三五○萬餘元；民事庭調查，張姓、蔡姓男子作案時年僅十九歲，屬限制行為能力人，二人父母都離婚，均由母親扶養，認定張母、蔡母應負連帶損害賠償。

法院審酌，康男父母案發時年逾五十歲，小孩也年僅六歲，康男遭毆凌虐致死，造成父母、小孩精神極大痛苦，審酌被害情狀，認定包括指揮操縱的李男在內，應給付康男父母、小孩共九五九萬餘元。