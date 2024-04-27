台電再爆弊案！發電廠經理涉貪回扣110萬元 遭收押禁見

台電公司50歲郭姓某發電廠經理，近日遭高雄地檢署檢察官黃昭翰查出，自2018年至2019年間，利用擔任台電工程師及課長職務，竟涉嫌替某廠商護航連續取得「發電機點檢案」年標案，並以每件55萬回扣金作為代價；黃檢認郭涉犯貪污罪嫌重大，且有滅證、逃亡及勾串之虞，近日向法院聲請羈押禁見，全案仍待進一步釐清中。

本周二，雄檢檢察官黃昭翰指揮調查局高雄市調查處，搜索郭男住處並約談相關人到案說明，案經訊問後，檢方查出，郭現為台電公司某發電廠經理，先後利用擔任台電工程師及課長職務，因知悉某廠商有意投標利潤較佳之勞務採購案，竟基於承辦業務便利性，心生歹念與該廠商約定，以每件標案收取55萬元回扣為代價，護航取得2018年發電機點檢案、2019年發電機點檢案。

檢方認為，郭涉貪污治罪條例第4條第1項第3款之經辦工程收取回扣罪嫌重大，且有湮滅證據之事實及有逃亡、串證之虞，並有羈押之必要性，經當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見獲准。