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台電再爆弊案！發電廠經理涉貪回扣110萬元 遭收押禁見

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台電公司50歲郭姓某發電廠經理，近日遭高雄地檢署檢察官黃昭翰查出，自2018年至2019年間，利用擔任台電工程師及課長職務，竟涉嫌替某廠商護航連續取得「發電機點檢案」年標案，並以每件55萬回扣金作為代價；黃檢認郭涉犯貪污罪嫌重大，且有滅證、逃亡及勾串之虞，近日向法院聲請羈押禁見，全案仍待進一步釐清中。

本周二，雄檢檢察官黃昭翰指揮調查局高雄市調查處，搜索郭男住處並約談相關人到案說明，案經訊問後，檢方查出，郭現為台電公司某發電廠經理，先後利用擔任台電工程師及課長職務，因知悉某廠商有意投標利潤較佳之勞務採購案，竟基於承辦業務便利性，心生歹念與該廠商約定，以每件標案收取55萬元回扣為代價，護航取得2018年發電機點檢案、2019年發電機點檢案。

檢方認為，郭涉貪污治罪條例第4條第1項第3款之經辦工程收取回扣罪嫌重大，且有湮滅證據之事實及有逃亡、串證之虞，並有羈押之必要性，經當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見獲准。

台電公司近日爆出有發電廠經理涉嫌圖利特定廠商並收受回扣的案件。記者古和純／攝影
台電公司近日爆出有發電廠經理涉嫌圖利特定廠商並收受回扣的案件。記者古和純／攝影

台電 回扣 貪污

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