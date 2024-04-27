台電大林電廠採購弊案 經理涉收回扣110萬元…雄檢聲押獲准

雄檢今年初破獲台電大林發電廠人員涉採購弊案，其中郭姓經理又被查出在擔任工程師跟課長期間，向廠商收取回扣護航得標，不法所得110萬，檢方複訊郭男後聲押禁見獲准。

高雄地檢署今年初破獲台電大林發電廠人員涉採購不法，郭姓經理與張、林姓員工、洪姓廠商涉貪，檢調搜索後，將其中張、洪男聲押獲准，50歲郭姓經理和30歲林姓員工則獲交保。

郭男交保後，檢方深入追查發現他民國107年至108年先後擔任工程師跟課長期間，因知道某廠商有意投標利潤較佳勞務採購案，便與廠商約定以每件標案收取55萬元回扣代價，護航廠商得標2件標案，不法所得110萬。

檢調蒐證完畢後，23日指揮法務部調查局高雄市調處前往郭男住處搜索，並約談郭男及相關人士到案說明。檢方訊問後，依郭男涉犯貪污治罪條例經辦工程收取回扣罪嫌重大，且有湮滅證據事實及有逃亡、串證之虞當庭逮捕，並向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。全案後續將由檢察官持續調查以釐清案情。