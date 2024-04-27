資深調查官爆濫查個資遭判刑 調查局決議記1大過再調職

調查局嘉義縣調查站調查官蔡老源被控購買權利車規避繳交高速公路通行費、交通違規裁罰，還違法查詢他人車輛個資，遭法院依違反個資法等罪判刑1年3個月，緩刑4年。調查局今天指出，全案經召開考績會後，決議將蔡男記一大過，並已調離辦案職務。

據了解，蔡老源擔任調查官逾20年，在調查局經歷相當資深，負責辦案業務。他於2011年向友人購買一輛登記在他人名下的權利車，2015年至2020年，因違規駕駛權利車，警方誤認蘇姓車主違規，開罰92600元。

蔡老源在同一期間，駕駛該輛車行駛國道一號、國道三號高速公路，因沒有e-Tag感應，國道收費業者對蘇姓車主收取2萬餘元ETC通行費，還有5820元公有停車格費用，蔡男未繳納因而獲免除繳交費用利益遭起訴。

法院認為，蔡老源為規避交通違規裁罰、免繳國道通行費用，使用權利車詐取不法利益，濫用國家賦予權限，利用職務上機會私自蒐集查詢他人個資，審理後依違反個人資料保護法、詐欺、偽造文書等罪刑1年3月。