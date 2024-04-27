暗記手機號碼搭訕找上門 台南男強摟陌生女索吻吃官司

台南郭姓男子去年10月底凌晨在東區超商內，聽聞店員詢問女顧客電話，暗記後撥給對方，未待接通即掛斷，她誤以友人來電而回撥，郭告知「你下來看看就知道我是誰」，當女方到場查看時遭摟抱強吻，經掙脫後他又追上壓在牆壁強吻，嚇壞女方提告，案經調解，郭獲判緩刑。

檢警調查，去年10月30日凌晨3時許，郭在超商內，聽聞超商店員與女方對話，記下女方電話號後，隨即撥打電話，未待女方接聽即掛斷，致她誤以為友人而回撥，並因郭告知「你下來看看就知道我是誰」等語，相約在住處樓下見面。

凌晨3時21分許，她前往查看時，郭違反其意願強摟、強吻，見女方掙脫後又追了上去，至女方住處樓梯間，將她壓在牆壁上，再次強摟女方親嘴，經女方一再告知「我根本不認識你，請你離開」，他才自行離開現場。警方循著其車號找上門。

郭於偵查及審理時坦承不諱，與女方證述相符，且有車籍資料及監視器畫面佐證，法官認事證明確。

台南地院審酌，郭與女方並不認識，不思尊重其身體自主權，深夜見她孤身可欺，竟違反意願對她為強制猥褻，致身心受創，實屬可議，惟念及郭於審理中已坦承犯行，且與女方達成調解。認