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不滿愛妻遭男同事騒擾 屢勸不聽 人夫揮棍教訓挨告
新北市蔡姓男子不滿愛妻屢遭公司男同事騷擾且屢勸不聽，去年持木棒毆打教訓，致男子顏面及四肢多處擦挫傷，新北地院日前依傷害罪判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。
判決指出，新北市從事水電業蔡姓男子（47歲）不滿妻子屢遭同公司同事楊姓男子（39歲）出言騷擾且屢勸不聽，去年8月底，蔡男開小貨車在三重區中正北路560巷與水漾路2段路口，硬切強行擋在騎機車的楊男前方，不僅害對方因一時重心不穩，連人帶車倒地，並自貨車內取出木棒下車毆打教訓，導致楊男前胸疼痛、顏面及四肢多處擦挫傷。
楊男不甘心遭蔡男毆打報案提告，新北地院考量蔡男雖有意和解，但雙方因賠償金額存有懸殊差距無法達成共識，且未獲楊男原諒，日前依傷害罪判刑3月，得易科罰金9萬元，仍可上訴。
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