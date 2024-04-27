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ACE詐22億 首腦、軍師求重刑

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北報導

宜蘭壯圍鄉的蓮池精舍披上宗教組織外皮，卻被查出是詐團洗錢據點，透過起乩等手法洗腦信徒詐騙。記者陳敬丰／攝影
宜蘭壯圍鄉的蓮池精舍披上宗教組織外皮，卻被查出是詐團洗錢據點，透過起乩等手法洗腦信徒詐騙。記者陳敬丰／攝影
知名律師王晨桓勾結詐團利用虛擬貨幣詐騙吸金，昨被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝臉書
知名律師王晨桓勾結詐團利用虛擬貨幣詐騙吸金，昨被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝臉書
國內前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐團吸金，台北地檢署查出，律師王晨桓身兼交易所總裁，擔任詐團軍師從事法律指導，透過銷售各式虛擬貨幣及區塊鏈產品，詐騙洗錢規模至少廿二億元，還與妻子魏婉菁替詐團洩密串滅證，檢方昨天依組織犯罪、加重詐欺等罪起訴卅二人。

潘奕彰、通緝犯林耿宏、詐欺直銷團隊IMBA理事長林若蕎、副理事長陳錦暘四人為犯罪核心，利用專業知識、幣圈影響力聯手誆騙民眾，致一千兩百人受害，惡性重大，建請判處廿年以上徒刑，蓮池精舍住持林淑芬、王牌交易所策略長詹智雄等求刑十五年。

王晨桓扮演軍師協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象，不僅洩密給詐團，還提供房屋供林耿宏居住，甚至將犯罪所得洗至境外，阻撓檢警追查；另以誇大話術詐欺何姓茶商七千萬元，犯後毫無悔意，建請判處十二年以上徒刑。

林耿宏等人明知MOCT幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣、BNAT幣僅是電腦程式產出的電子訊號，編寫不實虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，將虛擬貨幣上架，並成立IMBA直銷團隊推銷，利用網媒散布假新聞，在交易所操縱幣價，誆騙民眾投資廿二億餘元，檢方掌握其中八億元金流，從中查扣現金與虛擬貨幣六億元，其餘款項仍在追查。

王晨桓明知這些虛擬幣無實際價值，發行白皮書內的團隊姓名亦為虛構，仍以軍師角色教導林耿宏等人修改白皮書，令白皮書使用者相信該專業團隊確實存在，並安排虛擬貨幣可兌換實體商品及上架交易所，使其表面上具有實體應用價值及交易平台可供流通變現。

林耿宏等將不法所得以每次數百至一千萬元現金，分批藏匿於雙北，輾轉挪為他用，並將一億餘元贓款交共犯林淑芬母女，購置宜蘭蓮池精舍當洗錢據點，另將四三○○萬元交給王晨桓，其中二六○○萬元是王牌交易所增資款，另一七○○萬元作為曼谷建業法律事務所投資款，還有四七四○萬元交給創新零售公司總經理李燕南，製造金流斷點。

團隊 王晨桓 虛擬貨幣

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