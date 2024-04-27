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光電弊案／謝龍介：難道陳凱凌有別的上級

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南光電案場弊案，市府經發局前局長陳凱凌涉嫌施壓下屬，遭起訴求處重刑。本報資料照片
台南光電案場弊案，市府經發局前局長陳凱凌涉嫌施壓下屬，遭起訴求處重刑。本報資料照片
台南地檢偵辦力暘集團台南光電案場弊案昨天偵結起訴，檢調雖查到市府前顧問郭再欽居間安排業者與市長黃偉哲會面，但無積極證據足認黃偉哲涉案。對此，國民黨立委謝龍介質疑，陳凱凌聲稱「上級交辦」，不是台南市長黃偉哲，難道台南市的局長還有別的上級？

謝龍介引據起訴書指稱，行政院前政務顧問古盛煇私下向政府相關部門喬事、關說，施壓公務機關。陳凱凌配合力暘集團關說，施壓所屬同仁。要說這是遲來的正義，其實他並沒有這麼樂觀，因為陳凱凌在施壓下屬時撂下一句「上級交辦」，檢方一度為此傳喚黃偉哲，結果當時就有人質疑，傳喚黃偉哲不是真的要徹查此案，而是走個過場，捉小放大就偵結，以檢方起訴的結果來看，難道台南市局長還有別的「上級」？「我想台南市民，全國百姓，看在眼裡，自有公評。」

國民黨議員蔡育輝也說，經發局變更光電審查改成聯審制度，陳凱凌又將不配合的能源科長等人撤換，幫廠商解套，正常情況下市長黃偉哲不可能不知情，目前全案沒直接證據或證人指黃偉哲涉案，但看起來是「陳凱凌擔下了」。他呼籲，台南市光電弊案不是到此為止，檢調應不分黨派嚴格查辦。

蔡育輝指檢方起訴內容，涉案人員證明中央與地方勾結「貪汙一條心」，立委介入光電案傳聞不斷，還有黑道勢力要求回扣等，倉卒的非核家園政策出了問題，準總統賴清德應調整非核家園政策，留下一些淨土，不要每個地方都是光電面板。

台南市議會民進黨團幹事長周嘉韋表示，光電對國家是很棒的綠能政策，在台南卻一直被汙化成「黑金」，此案尊重司法決定，該起訴就起訴、該辦就辦。

台灣基進議員李宗霖說，綠能是很好的產業，遇到黑心的貪官，綠電卻變黑電，希望藉由這次徹查，還台南市一個清白及光榮感。

陳凱凌 黃偉哲

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