路不平害軍人騎車摔亡 獲判國賠逾514萬確定

台中高分院。聯合報系資料照／記者曾健祐攝影

陳姓軍人騎車返回台中營區時，輾過路面長2公尺的坑洞，導致摔車身亡，家屬請求國家賠償。二審判公路總局第二區養護工程處賠償514萬餘元，案經最高法院駁回上訴，全案確定。

全案起於，陳姓男子於民國106年10月15日晚間8時許，騎機車返回營區，行經台中市后里區三豐路三段路口時，輾壓過路面坑洞，導致陳男機車失控摔倒在地，送醫後不治。

陳男的父母、姊姊認為，負責公路養護的交通部公路總局第二區養護工程處（現為交通部公路局中區養護工程分局）未善盡責任，提出國家賠償。

一審台中地方法院採信台中市車輛行車事故鑑定委員會、台中市交通事件裁決處意見，認定這件事故肇因於深7公分、長2.1公尺、寬1.5公尺的路面坑洞。

一審也認為，公路總局第二區養護工程處應盡速修補坑洞，若未能及時修補，也應放置警告或維護標示，以免造成用路人危險，卻怠於作為，致使陳男行經時人車倒地，陳男死亡與路段管理的欠缺有因果關係，應負國家賠償責任。

一審判決，公路總局第二區養護工程處應賠償陳男的父母、姊姊喪葬費、扶養費、精神慰撫金，共計新台幣531萬9825元。

案經公路總局第二區養護工程處上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。公路總局第二區養護工程處主張，對肇事路段管理無欠缺，本案肇因於陳男未依速限駕駛、未注意車前狀況，為個人疏失。

二審審理後仍認為公路總局第二區養護工程處應負賠償責任，參酌相關事證並重新計算、扣除家屬已領取的國軍殮葬補助費17萬1080元，判決應賠償514萬8745元給家屬。

公路總局第二區養護工程處不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案確定。