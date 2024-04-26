嘉縣老翁開車連續肇事 警方籲長者勿自駕
嘉縣石姓老翁昨天開黑色自小客車連續在台18線肇事，幸未造成人員受傷；警方說，年長者駕駛風險多，建議多搭乘大眾運輸工具或請家人朋友載乘，避免危害自己與他人。
嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿指出，昨天下午3時20分，68歲石姓老翁獨自駕駛1部黑色自小客車沿台18線（阿里山公路）東往西方向行駛，在26.5公里路段突然因身體不適失控撞及路旁3台汽、機車。
同天晚間6時30分許，又在台18線25.5公里路段，駕駛同部自小客車失控自撞路旁2台、汽機車，所幸2起車禍都未有人員受傷，但已造成民眾議論。
中埔分局說，年長者駕駛風險多，在駕駛技巧上會隨年齡逐漸降低，反應時間也較正常人慢，需要格外注意駕駛安全，建議年長民眾多搭乘大眾運輸工具或請家人朋友載乘，避免危害自己與他人的生命。
中埔分局表示，石姓老翁未酒駕，詳細肇事原因有待調查釐清。
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