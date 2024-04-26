ACE虛擬幣詐案「軍師」兼總裁王晨桓 律師妻也尬一腳洩密被訴
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。知名律師王晨桓身兼交易所總裁，擔任詐團「軍師」從事法律指導，協助垃圾幣具流通性假象，涉嫌洗錢、藏匿犯罪人林耿宏，還與妻為詐團成員辯護人涉洩密協助串通、脫罪。
檢方統計，自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏及「軍師」知名律師王晨桓等人組成犯罪組織，透過詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品，犯罪所得至少22億餘元，並透過數種手法掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得。
檢方指出，林耿宏等人再將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法律事務所之投資款；再將犯罪所得共4740萬元交付給李燕南等方式，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。
除了洗錢之外，檢方也查出，王晨桓涉嫌洩密。去年6月5日，檢警搜索直銷團隊「IMBA」旗下成員張姓、王姓成員涉嫌詐欺案，王晨桓受林若喬委託，即指派同為律師的妻子魏婉菁擔任王女辯護人。
檢方指出，魏婉菁於偵查中陪同訊問，並趁偵查中的羈押審查程序閱卷之機會取得卷證資料後，隨即傳送閱卷資料、羈押聲請書、聲請羈押訊問筆錄的PDF檔案給王晨桓，由王晨桓將上開資料洩漏與犯罪成員林若蕎，使林若蕎得以知悉該案偵查過程、內容、目前掌握的事證，涉嫌洩密。另外提供房屋藏匿通緝中的林耿宏。王晨桓犯後僅坦承部分洩密、洗錢犯行，毫無悔意，建請量處應執行有期徒刑12年以上之刑。
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