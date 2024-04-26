佯稱單身醫師網路騙女進摩鐵 渣男踢鐵板！這鐵證判賠

張姓男子前年於交友軟體上結識楊姓女子，張男明明已婚，卻佯稱單身，並假冒為高雄某醫學中心急診醫師，正好楊女對醫師莫名崇拜，在同意交往後，張當晚誘使楊女發生性行為後便失聯；直至楊投訴多家醫療機構，才知受騙提告民事賠償150萬；去年一審法院判張應給付楊10萬元，令張、楊不服上訴至高雄高分院，上訴理由皆遭駁回。

在二審判決書中，張辯稱，網路交友虛假難分，他個人崇尚醫師工作，才會虛構從事急診醫師執業，並非刻意讓楊誤認，並強調當天在摩鐵並未發生性行為，因感覺不對，未久待即離開，且高雄地檢署認定並未違犯妨害性自主，處分不起訴。

此外，張還說，楊多次因感情糾紛興訟，並仍在交友軟體覓友，有無精神損失，尚待商榷。

由於，張、楊當晚在摩鐵休息的1個多小時中，有拍攝裸露上身相互緊貼的私密照，且面露微笑，事後，楊將此照傳給張，並親暱稱呼他「老公」，一、二審合議庭皆認為，兩人於摩鐵確實發生性行為；至於，刑事訴訟不起訴的事實認定，無拘束民事法院效力。

張虛構單身醫師身份，還傳送配偶欄空白的身分證照片，騙誘楊交往，進而發生性行為，得逞後消失不理，高高分審酌，張以故意違反善良風俗方法，侵害楊貞操權，態度惡劣，致使楊到處寄發電郵至醫療機構尋求幫助，可見身心受創。