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施淑婷告林志潔誹謗 新竹地檢署偵結不起訴

中央社／ 新竹市25日電

陽明交大教授林志潔去年參選竹市立委期間，指時任新竹市府發言人施淑婷（圖）提供座車接送市長恐涉貪污，遭施淑婷提告誹謗。新竹地檢署表示，案件已偵結、不起訴。圖／施淑婷提供
陽明交大教授林志潔去年參選竹市立委期間，指時任新竹市府發言人施淑婷（圖）提供座車接送市長恐涉貪污，遭施淑婷提告誹謗。新竹地檢署表示，案件已偵結、不起訴。圖／施淑婷提供
陽明交大教授林志潔去年參選竹市立委期間，指時任新竹市府發言人施淑婷提供座車接送市長恐涉貪污，遭施淑婷提告誹謗。新竹地檢署表示，案件已偵結、不起訴。

新竹市政府民政處長施淑婷去年9月指代表民進黨參選新竹市立委的林志潔在未經嚴謹查證，恣意指控公務員有涉及犯罪，並在網路上傳播散布未經查證之言論，貶損人格，至新竹地檢署提出誹謗告訴。

國立陽明交通大學科技法律學院教授林志潔今天在臉書Facebook發文指出，她去年9月依新竹市議員質詢與媒體報導內容，在臉書發文指出，「如果」「公務員以豪車接送首長」和「其升職加薪」之間有對價關係，則會構成貪污治罪條例的行賄罪。

林志潔說，她在臉書以時事進行法律教學，豈料施淑婷卻對她提告刑事誹謗罪，新竹市長任命的政務官對基本法律常識的理解如此薄弱，令人驚訝。

在收到新竹地檢署的不起訴處分書後，林志潔說，雖在意料之中，但還是對增加檢方的訟累深感抱歉。

對於新竹地檢署對案件作出不起訴處分，施淑婷向中央社記者表示「尊重」。

新竹地檢署向中央社記者表示，該案件已偵結，檢察官作出不起訴處分。

提告 林志潔

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