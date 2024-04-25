嘉義地院首件國民法官審案！「有無自首」仍是爭點 明宣判

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案，連續3天進行開庭審理，今天進行最後1天科刑辯論，但檢方當庭聲請補充論告，檢辯再針對「有無自首」爭辯，雙方火藥味濃厚；明天下午將進行宣判。法官詢問張男有沒有話要說，他語帶愧疚地說，「對大家是種折磨，也浪費社會資源」。

去年元月19日晚間，48歲張男駕駛小客車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車發生車禍，造成45歲女騎士鄭婦送醫不治。張男酒測值達0.89毫克，涉及刑法酒後駕車致人於死的公共危險罪。依據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果屬於國民法官法適用的案件，這起酒駕肇事致人於死案件為嘉義地區首例符合國民法官法案件。

本月23日起一連3天進行案件審理，今天國民法官專庭除6名國民法官外，4名備位法官也到庭，審判長張志偉（受命法官）、法官陳盈螢（陪席法官）、法官鄭諺霓（陪席法官）共組合議庭；辯方律師為張道周，地檢署派檢察官蒞庭。

上午進行科刑事項調查，下午科刑辯論。之前檢辯雙方已針對是否符合自首各陳述意見，但檢察官再度提及，審判長張志偉提醒雙方之前已各自論述過；檢方當場聲請補充論告，因為「真理愈辯愈明」，討論後合議庭同意就自首爭點做補充論告。

檢方表示，被告有可能迫於無奈、為求減刑，眼見真相即將大白而承認，被告已有飲酒卻還要開車，心態就是僥倖、貪圖方便，還造成被害人家庭破碎，所產生損害重大，具體求刑6年6個月到7年6個月。檢方有感而發，不論這案子判多少年，終究是件悲劇，祈禱給大家一條平安回家的路。

律師道周表示，檢方說被告是逃不過才自首，但這與現場警方的偵查是相矛盾。張男是酒駕初犯，不是慣犯，也無交通違規紀錄，又常參與宮廟公益活動，事故發生後，坦承犯行，前往死者靈堂前祭拜，並抵押土地、民間借貸等方式籌錢賠償，與被害人家屬達成和解。其犯罪情節為情堪憫恕，希望能予緩刑，給他自新機會。