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坤輿掩埋場案落幕！苗縣府未經環評也同意申請 法院判決確定停止開發

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

坤輿科技公司未經環境評估於苗栗縣造橋鄉設置廢棄物掩埋場，苗栗縣政府也同意坤輿的運轉計畫，當地居民認為縣府怠忽職守，提行政訴訟要求縣府應命坤輿公司停止實施掩埋場的開發行為，一審判准居民勝訴；坤輿公司上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

坤輿公司2001年12月6日申請設置掩埋場，苗栗縣政府隔年同意設置，因地點位於山坡地，且整體開發面積合計逾2公頃，依法應進行環評，但坤輿公司申請許可時，未實施環評，也未檢具環境影響說明書送縣府審查，縣府也未依規定要求坤輿公司實施環評，就同意相關設置文件申請及核備興辦事業計畫書，2020年12月31日同意坤輿公司試運轉計畫申請。

當地居民2021年3月2日以公民告知書敘明掩埋場開發面積逾2公頃，依規定應環評，請求苗栗縣政府要求坤輿公司實施環評送審查，未完成審查前，不得試運轉及實施後續開發行為，但縣府至今沒有依法執行。

居民以苗栗縣政府怠於執行職務行為為由，依環境影響評估法規定，提行政訴訟，請求法院判決苗栗縣政府應作成命坤輿公司停止掩埋場開發的處分。

台中高等行政法院一審判當地居民勝訴，苗栗縣府應要求坤輿公司停止開發掩埋場；坤輿公司不服提上訴，最高行認為，提告居民均居住在龍昇村，距離掩埋場址最遠者僅1.53公里，屬於環評法規定的「受害人民」，有權提訴訟。

最高行指出，掩埋場位於山坡地，面積為1萬7958平方公尺，加上聯外道路、水泥建物及周遭土地等，已超過環評規定申請開發位於山坡地面積達2公頃以上，依法應辦理環評。

最高行認為，一審已敘明坤輿公司申請許可開發掩埋場時，未實施環評，也沒有檢具環境影響說明書送苗栗縣政府審查；苗栗縣政府也認為沒有環評必要，就同意相關設置申請、核備興辦事業計畫書、試運轉計畫申請，確實有違誤，居民提告請求有理由而判准，一審判決沒有違誤或違背法令，駁回坤輿公司上訴，全案確定。

反坤輿自救會針對開發案抗爭多時。圖／聯合報系資料照片
反坤輿自救會針對開發案抗爭多時。圖／聯合報系資料照片

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