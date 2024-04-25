北市警舉槍自戕 警政署要求各級幹部發現異狀立即介入

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下停車場舉槍自戕，這已經是今年以來第6起警員自戕案件；警政署傍晚指出，近期發生數起員警自戕憾事，警政署長黃明昭，責請各級幹部多關懷同仁，提升辨識高關懷人員敏感度，發現異狀就要積極介入處理，有諮商需求者協助轉介合作諮商機構，並要求關老師落實巡迴走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，鼓勵同仁善加運用。

警政署表示，為強化員警身心健康照護及自殺防治作為，近期已拜會衛生福利部及社團法人台灣自殺防治學會，並召開專家會議，經主管機關及專家檢視，現階段的員警心理諮商輔導機制，已結合專業人力，建立多元諮商管道。

警政署在4月19日，函請各警察機關落實建構關懷文化，營造組織互助氛圍，並透過推廣守門人概念、心情溫度計檢測、強化養成教育及在職訓練衛教課程等方式，希望同仁在遭遇挫折或壓力時，能夠自我覺察並尋求資源協助，以更健康的方式來面對及解決問題。

警政署表示，為讓員警能在沒有受標籤疑慮下求助專業人員，紓解心理壓力及情緒困擾，近年各警察機關都已經遴聘心理師或身心科醫師提供「身心健康諮詢」及「委外預約諮商」服務，尤其「委外預約諮商服務」，同仁不用再透過關老師轉介，可以自行向各機關合作諮商機構預約；為落實保密機制，個案姓名以代號取代， 晤談資料由心理師或諮商機構留存（不提供機關），相關服務流程及內容都有保密，以提升同仁信賴感及使用意願。

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