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楊梅某中小學驚傳採購弊案 退休校長、組長均涉入
桃園市楊梅區某中小學2020年間採購一起多達數百萬元體育器材，卻遭廠商夥同校方人員合作圍標涉嫌牟利，桃檢地檢署昨天發動搜索，兵分17路，除這家中小學外，另有國、高中學校各1所，通知被告及證人共19人到案說明，經連夜訊問後，認為承辦採購的余姓老師涉嫌貪汙治罪條例的圖利罪嫌及違反政府採購法向法院聲請羈押，另包括賴姓退休校長、2名體育組長及6名廠商各以20至3萬元不等金額交保候傳。
根據了解，這批採購器材品項主要是跆拳道的設備，包括電子頭盔、電子護胸、跑步機、護胸發射器、電子接收器等項目，詎料，體育用品業者卻與校方勾結，涉嫌以圍標方式辦理數百萬元的體育用品採購案。
桃檢說明，承辦檢察官高玉奇昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作暫，通知被告及證人19人到案說明，搜索被告等人住居所及學校共17處，經檢察官漏夜訊問後，認被告余姓老師涉犯貪污治罪條例第 6 條第 1 項第 4 款的圖利等罪嫌，今午向法院聲請羈押禁見。
至於其餘被告訊問後，分別諭命賴姓退休校長20萬元、張姓國中體育組長10萬元、張姓體育組長3萬元、其餘徐姓廠商18萬，徐、劉、林、林姓等4廠商各15萬及曾姓廠商5萬交保。
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