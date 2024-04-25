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病友酒後對女護理師襲臀判6月 法官理由：耗損醫護資源

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

在某國立醫院住院的陳姓病友請假外出飲酒，酒醉坐躺醫院門口，曾姓護理師協助他返回病房，陳卻拍打曾女臀部，被控性騷擾罪；台北地院認為，護理師事後要結伴給藥，陳的行為耗損醫護資源，判他有期徒刑6月。

陳因慢性病在醫院6樓住院，2023年9月8日向醫院請假外出，卻與友人相約飲酒，同晚20時許喝醉後，一個人坐躺在醫院前。

曾姓女護理師發現陳的行蹤，協助陳返回病房，陳卻乘曾女查看隔壁床病人不及抗拒之際，徒手拍打曾女的臀部2下，曾女向警方報案，檢方對陳聲請簡易判決處刑，法院審理時，陳認罪。

法官認為，陳在住院期間，不思靜養復原，反與友人外出飲酒至泥醉，後因酒醉而犯案，傷害護理師及醫護人員的人格、職業尊嚴。

判決指出，陳姓病友的行為雖未違反醫療法，不過，他性騷擾護理人員的舉動，勢必造成醫護資源無謂的耗損，例如從此護理師就要結伴給藥，陳也增加護理人員照顧及心理上的負擔，還影響其他病患公平就醫的權益，不宜輕縱。

判決說，陳姓病友犯後雖坦承犯行，但推稱因酒醉而全無記憶，也未與被害人達成和解、賠償或道歉，審酌他國中畢業、已婚、犯罪動機、目的、手段、素行，量處陳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性騷擾 護理師 酒駕

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