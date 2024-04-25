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宜蘭軍人趁女友人服安眠藥性侵 法官：情堪憫恕判緩刑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭黃姓男子是20年老兵，去年和認識多年的女性友人小花（化名）慶生，晚上小花服安眠藥睡覺，黃男竟趁機性侵，即使小花痛醒反抗也沒有停止。黃男被抓後，坦承犯行且與小花和解，小花也表示不再追究，法官認為他因一時衝動失去理智，情狀顯可憫恕，判決緩刑。

判決書指出，黃男2004年入伍，截至去年在海軍服役，和小花是認識5、6年的朋友。去年10月，小花邀請黃男參加自己的慶生派對，一起到小花友人住處遊玩；當晚凌晨派對結束，小花服用安眠藥後，到友人的小木屋房間睡覺。

黃男約1小時後摸進小木屋，趁小花睡著，性侵得逞；小花睡夢中感覺到痛楚醒來，奮力用手推開黃男，喊道「我不要」、「你走開」等語，黃男不管不顧，一逞獸行。事後小花報警，檢方依強制性交罪起訴黃男，軍方也在今年初將黃男解職。

黃男在法庭審理時坦承不諱，與小花的證詞大致相符；黃男表示，他與小花認識已久，曾經追求過對方，當晚鑄下大錯時，仍對小花懷有愛慕之意，是因為一時衝動失去理智，相當後悔，後續也積極尋求小花的原諒。

法官認為，黃男在審理時以與小花達成和解，小花也表示不再追究，考量黃男此前素行良好、犯後確有悔意，應不至於再犯，加上因本案失去工作，犯罪情況顯可憫恕，日前一審宣判，黃男犯強制性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並在今年9月1日前向小花支付10萬元。

宜蘭黃姓軍人趁女性友人服安眠藥入睡性侵，地院日前一審判處有期徒刑1年8月，緩刑2年。本報資料照
宜蘭黃姓軍人趁女性友人服安眠藥入睡性侵，地院日前一審判處有期徒刑1年8月，緩刑2年。本報資料照

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