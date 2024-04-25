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Dcard發表「柯文哲網軍集團曝光」被法辦 男引用新聞獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

范姓男子去年12月間，在Dcard時事板發表「柯文哲網軍集團曝光」並附上網路新聞照片，遭台中市調查處認為「影射柯文哲利用戰國策傳播集團，進行輿論操控」依違反總統副總統選舉罷免法「意圖使候選人不當選罪嫌」送辦。士林地檢署認定，范男發表的文章引述新聞媒體報導內容，不是明知假消息而散布，給予不起訴處分。

不起訴書指出，范男在去年12月27日傍晚5時許，用暱稱國立嘉義大學，在Dcard網站時事板發表「柯文哲網軍集團曝光」附上三立新聞網在同一天發布的新聞照片3張，涉嫌影射柯文哲利用戰國策傳播集團，進行輿論操控，遭台中市調處送辦。

范男供稱，他的內容全部引用三立新聞網的新聞報導，縱是報導當天戰國策傳播集團澄清，但此事件都在同一天報導，他沒有注意到相關訊息，且電視新聞台也先引用報導，才再晚間新聞時段報導查證結果，這才是造成民眾信以為真，或先入為主主因。

檢方認為，事發當天後沒有再查獲范男發表相同或類似評論，採信他引用新聞報導內容的說詞，認為他不是明知假消息而散布，認為構成總統副總統選罷法意圖使候選人不當選罪，給予不起訴處分。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

台中市 國立嘉義大學 柯文哲

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