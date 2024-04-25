快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

他受託每份200元收購郭台銘連署書 桃園法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，涉嫌以每份200元代價收購435份連署書遭訴。桃園地院今天宣判，將趙依共同犯總統副總統選舉罷免法的對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，判處徒刑1年2月，併科罰金新台幣120萬元，緩刑3年期間付保護管束，向公庫支付新台幣20萬元，接受3場次法治教育，褫奪公權2年，可上訴。

判決事實指出，趙男去年受綠營桃市議員參選人蕭立妍及其為民進黨前桃園縣黨部評議委員、屏東市某里長的黃姓男友之託，協助為被連署人郭台銘、賴佩霞連署收購連署書，由黃男負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度事宜，並由蕭立妍提供趙男空白連署書，並交付趙新台幣5萬元現金，指示他以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂，使連署人為被連署人郭台銘、賴佩霞連署；趙男則於2023年10月間分別以每份連署書200元之代價，由其林姓、張姓、李姓及劉姓等友人取得已簽署完成的連署書。後遭檢警查扣297份已完成的連署書，受賄人並繳回賄款5萬9400元。

法院審理時，被告趙男均坦承不諱，核與證人及共犯證述等情節相符，並有搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、對話紀錄截圖、監視器畫面截圖等在卷可查；審酌趙男於此案所犯情節及刑法等情狀，量處適當之刑及褫奪公權，以資懲儆。

法官另審酌，趙男5年內未受有期徒刑以上之罪的宣告，考量被告為此案犯行，固有不該，然其犯後終能坦認犯行，已見悔意，若被告入監執行，未必對其教化有所助益，且信其經此次偵、審程序及刑之宣告後，當能知所警惕，故認對其所宣告之刑，暫不執行為適當，宣告被告緩刑3年。

曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署遭訴，桃園地院今天宣判，將趙依共同犯總統副總統選舉罷免法的對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，判處徒刑1年2月，併科罰金新台幣120萬元，緩刑3年期間付保護管束，向公庫支付新台幣20萬元，接受3場次法治教育，褫奪公權2年，可上訴。記者陳恩惠／攝影
曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署遭訴，桃園地院今天宣判，將趙依共同犯總統副總統選舉罷免法的對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪，判處徒刑1年2月，併科罰金新台幣120萬元，緩刑3年期間付保護管束，向公庫支付新台幣20萬元，接受3場次法治教育，褫奪公權2年，可上訴。記者陳恩惠／攝影

台幣 連署書 郭台銘

延伸閱讀

鴻海「輪值CEO」上路…為何制度不明、劉揚偉也要推？背後恐和郭台銘有關

曝與新任經長郭智輝相識過往 郭台銘讚賞：成功跨國創業家

郭台銘恭喜郭智輝：曾仰賴他親自開車陪我拜訪廠商

準經濟部長郭智輝 與郭台銘有革命情感

相關新聞

獨／日籍兄弟開和牛EMPEROR出包...弟交保、兄有案在身但已離境

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被檢舉，涉用過期肉，衛生局查扣過期肉品等證物，發現過期3至5個月，食材存放作業區，衛...

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院本週二裁定讓他以5000萬元交...

北慈護理師偷拍病患隱私照 醫改會譴責院方只會做這事

台北慈濟醫院黃姓男護理師本月23日透過社群平台發文，提到在開刀房看到許多沒有醫德的事，例如有護理師涉嫌拍攝病患麻醉後的隱...

他受託每份200元收購郭台銘連署書 桃園法院判決出爐

曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，涉嫌以每份200元代價收購435份連...

環保業者「偷磅」短繳代處理費 高雄分署成功追回227萬

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓、張姓技工，勾結廢棄物清運業者，竄改電腦程式讓業者得以非法減輕地磅計算數，藉此短繳廢棄物代...

「台版柬埔寨案」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 二審判7年半

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。