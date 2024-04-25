環保業者「偷磅」短繳代處理費 高雄分署成功追回227萬

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓、張姓技工，勾結廢棄物清運業者，竄改電腦程式讓業者得以非法減輕地磅計算數，藉此短繳廢棄物代處理費；去年，高雄地院對涉案相關人等，處3年4月至13年徒刑，並沒入不法所得，其中李姓業者雖繳回不法所得，但其公司仍短繳近227萬元，案經行政執行署高雄分署強制執行，滯欠費終於全數繳清。

前年十月，高市府環保局主管到地磅站查核，竟發現清運車滿載，但地磅數呈現數字卻有異常，事後暗中追查，才揪出這起集團舞弊；檢廉偵辦時，據悉，不僅南區資收廠外，其他縣市也有資源回收廠利用相同電腦程式，以同樣方式作弊，獲取暴利。

高雄分署表示，李男的廢棄物清運公司，為高雄市乙級廢棄物清除機構，竟以不法手段「偷磅」，李男雖獲緩刑，仍須補繳廢棄物代處理費275萬2659元，雖李從中將獲利48萬3000元不法犯罪所得繳回，但該公司仍短繳226萬9659元，日前，全案經高雄地檢署移送高雄分署強制執行。

高雄分署收案後，隨即凍結李公司銀行帳戶，並扣押往來廠商應收帳款，同時，函請監理機關將公司名下豪車辦理禁止過戶，強硬作法果然逼使李完成最終滯欠金匯款程序，將短繳的226萬96659元全數繳清。