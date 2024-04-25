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彰化警下班行車糾紛追逐逼撞山 犯傷害罪判刑6月

中央社／ 南投縣25日電

邱姓員警下班與張男行車糾紛，雙方高速追逐，且邱員從後方撞擊導致張男撞山受傷，邱員依傷害罪判刑6月、張男依妨害公眾往來安全罪處拘役55天，都可易科罰金。全案可上訴。

時任彰化縣警察局田中分局源泉派出所的43歲邱姓員警於民國112年5月21日下班時間，與64歲張姓男子發生行車糾紛，雙方追逐至南投縣名間鄉員集路，2車碰撞釀2人都受傷，事後互告傷害、毀損等罪，行政責任部分，邱員遭記1大過，連帶所長記過1次、分局長申誡2次。

根據南投地方法院刑事簡易判決，邱員、張男明知山路蜿蜒曲折，本應在車道內依速限行駛，但被告邱員、張男卻駕車高速行駛，也不時跨越分向限制線駛入對向車道逆向行車，足認被告2人妨害公眾往來安全。

另外，邱員為攔停張男車輛，除案發初期駕車擋在張男車前，也在追逐過程從後追撞張男車輛，導致張男失控撞山，邱員觸犯刑法妨害公眾往來安全罪、傷害罪、強制罪、毀損罪，邱員1行為同時觸犯4罪，從重依傷害罪論斷處理；張男則犯妨害公眾往來安全罪。

南投地方檢察署起訴書指出，邱員當天沿名間鄉員集路行駛，因不滿張男駕車跨越雙黃線、逆向行駛，竟基於妨害自由、傷害、毀損、公共危險等犯意，故意逆向行駛至張男車輛左方及前方急減速致張男被迫煞車。

檢方指出，張男趁邱員報警時返回駕車，邱員立即駕車追逐後方，2車基於公共危險犯意以時速100公里以上速度狂飆，並多次逆向行駛，期間不乏其他往來車輛，嚴重影響其他用路人交通安全，邱員多次駕車撞擊張男車輛後方，最後導致張男撞山壁受傷。

傷害罪 南投縣 車道

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