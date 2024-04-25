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「台版柬埔寨案」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 二審判7年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出2022年間加入另一個詐騙集團，以宜蘭民宿作為據點，留宿人頭帳戶者，再詐騙63名被害人，一審依三人以上共同詐欺取財共63罪判刑7年6月徒刑；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

2022年「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，傅榆藺在其中擔任核心角色，身為驗車手，展現她測試金融帳戶可否使用的專業，幾乎所有遭囚禁的被害人，都經由她與下手蔡博臣測試、確認帳戶可供網路轉帳使用。

傅榆藺除「台版柬埔寨案」之外，也被發現她2022年5月4日加入其他詐騙集團，和詐團成員先後以宜蘭線6家民宿為留宿據點，要求人頭帳戶提供者留宿，才能取得報酬，藉此詐騙63位被害人。

傅榆藺坦承犯行，一審認為她正值青壯，不思循正當途徑以謀取生活所需，反貪圖不法利益，參與詐騙集團犯罪組織，且受騙金額甚鉅，至今沒有和被害人和解，並在偵查過程中飾詞否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行的犯後態度，依法判刑7年6月。

案件上訴，高院認為，一審判決已詳細審酌、綜合考量傅女犯罪情節、犯後態度等一切情狀，再科處刑度，沒有違反比例、平等原則過苛的狀況，今駁回上訴，維持一審判決，判傅女7年6月徒刑。

「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片
「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片

宜蘭 柬埔寨 詐騙集團

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