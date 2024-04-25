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彰化警12天破43件詐欺案 詐團住豪宅開名車均被扣押
彰化縣警察局執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，12天內共查獲詐欺集團43件，及191名詐欺犯，其中有詐騙集團招攬被害人投資美國知名購物平台，煞有其事簽合約，民眾想賺錢卻倒賠百萬元，詐團成員獲利豐，還開名車、住豪宅，均被扣押。
彰化縣警察局統計，今年1至4月彰化警方結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共154件，攔阻金額達1億1178萬多元，4月8日至19日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，12天內也查獲詐欺集團43件，並查獲近4千萬元不法所得。
彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進指出，查獲詐騙案中招攬投資案大增，一名被害人在網路結交網友後，對方介紹可投資美國知名購物平台，後來透過Line與專員聯繫即簽立買賣商品合約，讓被害人誤以為每件商品平均可獲利5成甚至1倍以上。
詐欺集團成員再假扮成客戶，與被害人聯繫欲購買相機、包包等奢侈品，製造買賣假象，被害人依詐團成員指示，將商品的進價費用以網路轉帳或臨櫃匯款方式轉入指定帳戶，但當被害人想要出金時，專員又要求繳納保證金66萬元，被害人發覺有異才報案，但匯出的進貨款已達上百萬元。
警方循線查獲此集團犯嫌13人，清查不法所得3千萬元，發現詐團住台中豪宅、開名車，經法院扣押裁定核准追徵犯罪所得，查扣汽車2輛價值約300萬元、存款600萬元、房屋1棟約1750萬元、土地6筆約300萬元，共2900萬多元。
彰化縣警察局局長陳明君說，不論投資股票、電商網購、虛擬貨幣等，標榜「保證獲利、穩賺不賠」都是詐騙，千萬不要輕信網路訊息。
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