快訊

又見行人地獄！內湖三總前斑馬線看病婦人遭曳引車撞 重傷急救不治

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

醉男推女友墜樓 法官認無殺人動機判無罪

中央社／ 高雄25日電

高雄吳姓男子和郭姓女友在陽台喝酒，因喝太多發生口角肢體拉扯，路過民眾親眼看到吳男將女友推下樓致重傷。高雄地院審酌郭女為男友說話，且無殺人動機判處無罪。

高雄地方法院審理時，吳男辯稱當時是喝醉和女友爭執，到底有沒有碰到對方也沒印象了；吳男律師也認為，吳男先前沒有暴力傷害行為，且案發後還撥打2通電話給郭女，完全不知道對方已經墜樓，酒測值高達0.99，可見案發時處於酒醉狀態，應無殺人動機及犯意。加上郭女未提出傷害或過失傷害罪告訴，應為不受理判決。

郭女出庭時也為男友說話，證稱當時是攙扶對方遭拒絕推開，進而發生拉扯，過程中自己才不慎被推下樓。她進一步坦承，男友本性善良且憨厚老實，不是故意要推人，整件事只是男友喝到要開第3瓶紅酒被阻止發生口角，最後吵到陽台時發生意外。

合議庭審理後，認為2人是相處和睦、感情融洽的男女朋友，關係匪淺，且過去既無冤仇，吳男也不可能僅因拒絕女友攙扶，萌生殺人之意，因此應無殺人動機。且郭女雖然墜樓重傷，但因未提傷害告訴，據此判決吳男殺人未遂罪無罪。

判決指出，吳男去年8月間凌晨和女友在高雄大寮區住處陽台聊天喝酒，2人喝到凌晨近6時因吳男想再開第3瓶紅酒遭女友以喝太多阻止，進而發生口角。

由於情侶吵架聲音越來越大，恰好附近詹姓民眾準備騎車上班時，直接朝聲音源頭看去，就撞見郭女被吳男從2樓陽台處推下來，並連忙報警呼叫救護車，郭女送醫後全身骨折，所幸經治療撿回一命，吳男則被依殺人未遂等罪送辦。

女友 殺人 男友

延伸閱讀

自認遭霸凌離職 男子朝前同事新車撒冥紙判無罪

中部女大學生墜樓亡 學生聽到巨響嚇到

他持刀割斷女友喉嚨 死囚律師轉述：想讓家屬知道為何自己會犯罪

14歲少女稱「想和你見面」…日男大生遭3國中生設局「仙人跳」墜樓亡

相關新聞

獨／日籍兄弟開和牛EMPEROR出包...弟交保、兄有案在身但已離境

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被檢舉，涉用過期肉，衛生局查扣過期肉品等證物，發現過期3至5個月，食材存放作業區，衛...

2發言人調侃何博文「被搓的最大顆湯圓」 國民黨也連帶賠償35萬

民進黨新北黨部前主委何博文去年參選立委時，被時任國民黨發言人蕭敬嚴、林家興在臉書調侃「被搓的最大顆湯圓」、「多次被搓湯圓...

台中2家頂級和牛店爆過期肉 搜索約談8人...日籍社長今早80萬交保

台中西屯區頂級燒肉店「和牛EMPEROR」遭員工檢舉使用過期食材，衛生局重罰144萬元、勒令停業，位於勤美商圈的「御帝和...

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院本週二裁定讓他以5000萬元交...

北慈護理師偷拍病患隱私照 醫改會譴責院方只會做這事

台北慈濟醫院黃姓男護理師本月23日透過社群平台發文，提到在開刀房看到許多沒有醫德的事，例如有護理師涉嫌拍攝病患麻醉後的隱...

成績不及格遭退訓...她竟上PTT洩漏國安局長官身分 二審仍判3年8月

周姓女子4年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一審依國家情報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。