快訊

技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

為熟睡男室友按摩 台南男老師隔褲碰觸小菊花...賠28萬換和解

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男老師被控3年前進入男室友房間，為對方按摩時，見對方因疲累趴睡在床上，隔著短褲以手指伸進其股溝並碰觸肛門，對方察覺有異後清醒才罷手，男室友深受情緒困擾報警，他否認犯行，一審認他犯乘機猥褻罪處6月，為確保其工作而上訴，最後以28萬和解，二審獲緩刑。

男師辯稱，案發前幾天剛施打疫苗後身體不適，不可能該時間點為對方按摩，之前確有幫對方按摩過，但沒有碰到私密部位，就是按肩頸臀腿這些部位，對方在按摩過程中穿比較寬鬆的四角褲，有可能在臀腿推拿時，衣物拉扯到股溝，他的手應該不會去碰觸到股溝。

他說，曾在LINE中沒有直接否認及有向對方道歉的原因，是想要安撫對方的情緒，當對方是朋友，不想破壞本來友好的關係。他表示，測謊結果可以證明他沒有做這件事。

然而，男室友為此深受負面情緒困擾，因焦慮、噁心、失眠、低落等症狀，前往診所接受治療，經診斷為急性壓力反應、身心性失眠症。案發後也曾陸續向6名友人傾訴，2021年12月底致電113尋求協助後，報警究辦。

一審認男師行為時與對方為分租於同一租屋處的室友關係，本應以互敬、互重態度相待，縱男師對其懷抱好感或有愛慕之意，於親密關係上仍應尊重對方意願，非得恣意為所欲為，男師竟僅為逞一己私慾，即乘對方熟睡機會乘機猥褻，欠缺對他人身體自主權及性自主決定權尊重，更造成對方心理上陰影及精神上痛苦，很不應該。法官認他犯乘機猥褻罪處6月，可易科罰金。男師不服上訴。

律師指出，男師任職期間表現優良，十分熱愛教學工作，倘因本案遭有罪判決，依相關規定勢必遭解聘，且終身不得聘任的嚴重後果，影響其工作權甚鉅，請法官務必查明事實真相，還其清白。

台南高分院認為，男師否認犯行及所持辯解，固有其訴訟策略及工作權的考量，惟於審理期間，已與對方以28萬元成立調解，表示願意原諒男師，不再追究其民、刑事責任，同意法院給予緩刑機會，足認男師犯後尚應正視己非，盡力彌補自己造成的損害，諭知緩刑2年。

台南高分院認為，男師於審理期間，已與對方以28萬元成立調解，表示願意原諒男師，二審判緩刑2年。圖／本報資料照
台南高分院認為，男師於審理期間，已與對方以28萬元成立調解，表示願意原諒男師，二審判緩刑2年。圖／本報資料照

室友 按摩

延伸閱讀

連運動都像在旅遊渡假！開箱台中渡假風格泳池俱樂部，室內日光泳池、水療SPA按摩、養生湯泉一樣都沒少

《淚之女王》金智媛千金美肌6招養出來！自製高麗菜水0成本、臉部刮痧塑造緊緻小臉！

渡邊直美指定朝聖！住六福居享台式洗頭「泡泡變101」

中山大學職員盜賣上千張禮券 二審改判2年獲緩刑

相關新聞

獨／日籍兄弟開和牛EMPEROR出包...弟交保、兄有案在身但已離境

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被檢舉，涉用過期肉，衛生局查扣過期肉品等證物，發現過期3至5個月，食材存放作業區，衛...

2發言人調侃何博文「被搓的最大顆湯圓」 國民黨也連帶賠償35萬

民進黨新北黨部前主委何博文去年參選立委時，被時任國民黨發言人蕭敬嚴、林家興在臉書調侃「被搓的最大顆湯圓」、「多次被搓湯圓...

台中2家頂級和牛店爆過期肉 搜索約談8人...日籍社長今早80萬交保

台中西屯區頂級燒肉店「和牛EMPEROR」遭員工檢舉使用過期食材，衛生局重罰144萬元、勒令停業，位於勤美商圈的「御帝和...

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院本週二裁定讓他以5000萬元交...

成績不及格遭退訓...她竟上PTT洩漏國安局長官身分 二審仍判3年8月

周姓女子4年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一審依國家情報...

涉賭博、地下匯兌洗錢 八八會館負責人郭哲敏5000萬交保

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，遭起訴查辦，由於全案兩大案情賭博和地下匯兌、洗錢部分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。