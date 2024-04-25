為熟睡男室友按摩 台南男老師隔褲碰觸小菊花...賠28萬換和解

台南有名男老師被控3年前進入男室友房間，為對方按摩時，見對方因疲累趴睡在床上，隔著短褲以手指伸進其股溝並碰觸肛門，對方察覺有異後清醒才罷手，男室友深受情緒困擾報警，他否認犯行，一審認他犯乘機猥褻罪處6月，為確保其工作而上訴，最後以28萬和解，二審獲緩刑。

男師辯稱，案發前幾天剛施打疫苗後身體不適，不可能該時間點為對方按摩，之前確有幫對方按摩過，但沒有碰到私密部位，就是按肩頸臀腿這些部位，對方在按摩過程中穿比較寬鬆的四角褲，有可能在臀腿推拿時，衣物拉扯到股溝，他的手應該不會去碰觸到股溝。

他說，曾在LINE中沒有直接否認及有向對方道歉的原因，是想要安撫對方的情緒，當對方是朋友，不想破壞本來友好的關係。他表示，測謊結果可以證明他沒有做這件事。

然而，男室友為此深受負面情緒困擾，因焦慮、噁心、失眠、低落等症狀，前往診所接受治療，經診斷為急性壓力反應、身心性失眠症。案發後也曾陸續向6名友人傾訴，2021年12月底致電113尋求協助後，報警究辦。

一審認男師行為時與對方為分租於同一租屋處的室友關係，本應以互敬、互重態度相待，縱男師對其懷抱好感或有愛慕之意，於親密關係上仍應尊重對方意願，非得恣意為所欲為，男師竟僅為逞一己私慾，即乘對方熟睡機會乘機猥褻，欠缺對他人身體自主權及性自主決定權尊重，更造成對方心理上陰影及精神上痛苦，很不應該。法官認他犯乘機猥褻罪處6月，可易科罰金。男師不服上訴。

律師指出，男師任職期間表現優良，十分熱愛教學工作，倘因本案遭有罪判決，依相關規定勢必遭解聘，且終身不得聘任的嚴重後果，影響其工作權甚鉅，請法官務必查明事實真相，還其清白。