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前立委李鴻鈞助理搓胸摸臀、性侵女記者 有罪定讞再判3年2月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

親民黨前立委李鴻鈞辦公室主任張書維5年前對2名電視台女記者多次摟腰、搓胸、摸臀，甚至企圖性侵、逼女方口交，張否認並反控對方仙人跳，最高法院先前已依2個強制猥褻罪各判1年4月徒刑定讞；另張書維犯強制性交部分，台灣高等法院更一審今再判3年2月徒刑，可上訴。

張書維2019年2月22日邀約女記者參加春酒聚會，對方帶另一女記者，張事後意猶未盡帶2人到KTV續攤飲酒歡唱，趁合唱機會對二人摟肩襲胸，並將手伸入裙中摸臀，2人出聲制止，他仍不以為意。張事後帶邀約的女記者去汽車旅館，扯掉對方衣褲，不顧對方哭喊「我生理期來」，強押對方頭部逼口交，事後想硬上，因無法勃起作罷。

法院審理時，張否認犯行，供稱他和2名女記者僅是在KTV包廂內飲酒唱歌，2人有主動擁抱他、勸酒，女記者也沒有反對和他去汽車旅館，並同意和他發生性行為，但兩人只有「全裸滾床單」，他因為酒醉僅感覺他們都沒有穿衣服，但沒有與對方嘿咻，他醒來後女記者就已經離開了。

一審調查，案發前女記者和張僅因公務見過一、二次面，和同行女記者同意續攤是基於培養人脈的應酬，並非與張有曖昧情愫，且被害人事後曾質問同行女記者為何丟下她先走，顯見不願意與張獨處。

法院認為，被害女記者當天正值生理期，有醫院疑似性侵診斷可證，計程車司機也證稱女記者和張離開KTV時是說「回新莊」，是張表示「去汽車旅館」，二人爭執一陣子，最後車才開到旅館。一審依2個強制猥褻、1個強制性交判張7年徒刑。

案件上訴，二審認定去旅館的女記者當時有酒意，因不願得罪張而陪同辦妥入住手續，張在房內欲強制性交，但「未遂」，因此依2個強制猥褻罪各判1年4月徒刑、強制性交未遂罪判刑2年4月，應執行4年6月徒刑。

最高法院今年1月駁回2個強制猥褻罪部分，判張書維各1年4月徒刑定讞；至於性侵女記者部分，二審依強制性交未遂罪判張書維2年4月徒刑，但最高法院認為張是否為「未遂」或「既遂」，仍有需調查釐清之處，撤銷發回更審。

更一審指出，張書維雖然坦承性侵女記者，但辯稱應屬於「未遂」，但法院認為女記者證述明確， 也與卷內相關證據相符，認定張書維確實有性侵「既遂」。

更一審審酌張案發時身為立法委員辦公室主任，應知悉與記者間應酬活動分寸，但為滿足自身性慾，卻利用女記者因經營採訪路線，欲與他建立良好互動關係，而不願得罪的機會性侵，造成女記者心理創傷，案發後還開記者會稱是女記者主動要求發生性關係，貶損女記者名譽，造成被害人二度傷害。

更一審指出，張書維在審理時終能坦承有強制性交行為，且與女記者達成和解，並給付賠償完畢，改判3年2月徒刑，全案仍可上訴。

親民黨前立委李鴻鈞辦公室主任張書維。圖／聯合報系資料照片
親民黨前立委李鴻鈞辦公室主任張書維。圖／聯合報系資料照片

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