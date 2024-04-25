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反核團體、兒權會27日上街 中山南路和凱道交管

中央社／ 台北25日電

反核團體和兒童權益促進協會27日將分別於立法院前和凱道集會表達集會訴求，北市警方今天說，為維護周邊交通秩序與安全，當天中山南路和凱道將管制車輛通行，請用路人留意。

全國廢核行動平台為呼籲立法院不應草率修法延役、甚至重啟老舊核電廠，將邀300名公民於27日一同上街，在立法院正門口（中山南路側）集會，表達訴求。

此外，保母涉嫌虐童致死案引發社會震驚，兒童權益促進協會也於27日下午舉行護兒集會行動，並提出「積極護兒不逃避 體制重整有效率」等4大訴求，盼能終結兒虐。

兩場集會同日登場，台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，已申准中山南路（立法院前）27日上午8時至晚間8時舉辦「反核訴求」集會活動；另外，凱達格蘭大道同日上午10時至晚間8時也申准舉辦「終結兒虐」集會活動。

為維護上述活動交通秩序與安全，中正一分局說，已規劃交通疏導管制勤務，進行相關集會地點管制。

首先，「終結兒虐」集會活動部分，27日上午10時起，凱道（中山南路至公園路）往西方向4線車道，管制車輛通行，且彈性調撥往東車道供西向車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制。

其次，「反核訴求」集會活動，27日中午12時起，中山南路東側慢車道（青島東路至濟南路），管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

中正一分局表示，當天將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經上述管制路段時，請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

反核 立法院 車道

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