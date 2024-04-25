成績不及格遭退訓...她竟上PTT洩漏國安局長官身分 二審仍判3年8月
周姓女子4年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一審依國家情報工作法洩漏情報人員身分資訊罪，判周女3年8月徒刑；案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，仍維持判周女3年8月徒刑，可上訴。
周女考取國安情報人員特考，2018年3月間報到受訓，並簽署「保密誓約」，但她受訓成績不合格，被廢止受訓資格；周女2020年10月28日在PTT發表文章，洩漏訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，經國安局告發此案。
周女供稱，她不知道情報人員本名、化名是機密，檢方起訴認為周女曾受訓，受有「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，明知情報人員身分不得洩漏，依國家情報工作法違法洩漏情報人員身分資訊罪起訴。
一審認為，周女應知悉情報工作對國家的重要性，僅因不滿受訓過程，就任意洩漏情報人員身分資訊，犯後否認犯行，態度不佳，考量周女造成危害輕微，依法減刑，判刑3年8月。案件上訴，高院二審今宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言