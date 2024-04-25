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涉賭博、地下匯兌洗錢 八八會館負責人郭哲敏5000萬交保
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，遭起訴查辦，由於全案兩大案情賭博和地下匯兌、洗錢部分，相關證人已大致詰問完畢，新北地院本週二裁定讓他5000萬元交保，並限制住居及出境、出海，同時配戴電子腳鐐以監控行蹤避免脫逃。
目前全案分為郭哲敏經營AE博弈網站賭博營利，以及與共犯張旭昇、李銘展等人合作經營地下匯兌、洗錢217億元兩部分，日前新北地院已分別傳喚同案被告張女、AE財務人員鄧敏之、業務主管楊登翁等人，以及地下匯兌共犯張、李等人，以釐清案情。
郭哲敏自泰國被壓解歸案後，從去年12月開庭後，便不斷爭取交保，希望能優先傳喚共犯張旭昇、杜韋蓁，如此即可消除串證之虞，讓他回家過年。後來他又打出悲情牌，稱父親去年過世無法在靈前盡孝，表示清明將至，希望法官能讓他交保回家照顧母親，為父親上一炷香，但當時合議庭均不為所動。
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