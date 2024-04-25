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影／有夠盧！高雄醉漢酒測達1.01 「茫」到伸手求警上銬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄42歲鍾姓男子前天凌晨3時許開車行經旗津區通山路時，因開車開在雙黃線上遭警攔查；盤查時，警遠遠就聞到鍾男渾身酒氣，鍾男起初聲稱「沒喝很多！」並消極不配合酒測，甚至還沒測完，雙手就伸出來要求員警上銬，前後試了5次酒測才成功，一查呼氣酒精含量達每公升1.01毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

鼓山分局表示，鍾男自2020年就因酒駕觸犯公共危險罪，被高雄地檢署處分緩起訴2年，但他並未記起教訓，前晚喝酒喝到迷醉狀態仍開車上路，在警盤問酒測的過程中，鍾男竟「茫」到還沒酒測完，就主動要求上銬，一度消極不配合酒測，與警纏鬥多時。

警表示，鍾本次酒駕行為，依刑法公共危險罪最重可處3年徒刑，得併科30萬元罰金；另就交通違規部分，10年內再次酒駕，可處新台幣12萬元，並吊銷駕駛執照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄鍾姓男子一邊酒測，一邊伸手要員警將他上銬。記者古和純／翻攝
高雄鍾姓男子一邊酒測，一邊伸手要員警將他上銬。記者古和純／翻攝
高雄鍾姓男子一邊酒測，一邊伸手要員警將他上銬。記者古和純／翻攝
高雄鍾姓男子一邊酒測，一邊伸手要員警將他上銬。記者古和純／翻攝

台幣 酒測 酒駕

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