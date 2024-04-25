影／有夠盧！高雄醉漢酒測達1.01 「茫」到伸手求警上銬
高雄42歲鍾姓男子前天凌晨3時許開車行經旗津區通山路時，因開車開在雙黃線上遭警攔查；盤查時，警遠遠就聞到鍾男渾身酒氣，鍾男起初聲稱「沒喝很多！」並消極不配合酒測，甚至還沒測完，雙手就伸出來要求員警上銬，前後試了5次酒測才成功，一查呼氣酒精含量達每公升1.01毫克，被依公共危險罪嫌送辦。
鼓山分局表示，鍾男自2020年就因酒駕觸犯公共危險罪，被高雄地檢署處分緩起訴2年，但他並未記起教訓，前晚喝酒喝到迷醉狀態仍開車上路，在警盤問酒測的過程中，鍾男竟「茫」到還沒酒測完，就主動要求上銬，一度消極不配合酒測，與警纏鬥多時。
警表示，鍾本次酒駕行為，依刑法公共危險罪最重可處3年徒刑，得併科30萬元罰金；另就交通違規部分，10年內再次酒駕，可處新台幣12萬元，並吊銷駕駛執照。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言