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賭場推麻將被逮 包裡的錢被充公她辯非賭資 法官這樣判

聯合報／ 記者牟玉珮／雲林即時報導

蔡姓婦人今年初在雲林一處職業賭場賭錢，不服警方查扣她皮包裡的7200元，向法院提聲明異議，她稱，警察要在場賭客把所有錢拿出來，有說做完筆錄就會歸還，7200元不是賭資，是她放在包裡的錢。但法官發現她去了第二次，攜帶的現金也與現場賭客所帶相當，裁罰6000元並沒入賭資7000元，於法並無不合，駁回異議。

北港簡易庭判決指出，蔡婦今年1月11日下午3時在雲林一處推麻將筒子方式賭博賭場被逮，警方扣押她帶的7200元賭資，她不否認參與賭博，稱接連兩天前往賭博，當天與友人相約乘坐賭場專車到現場，帶1萬元，進場2小時，賭輸2800元，警察就衝進來了。她辯稱所剩的7200元，是她放在包包的錢，「這不是賭資」，是因警方強調身上的錢要全部拿出來否則充公，若有拿出來，待做完筆錄就會歸還，因此她才拿出來。

法官審理時傳喚她到庭說明，但她沒到，電話聯絡也暫停止使用。但依照她之前在警詢時所說，法官認為她賭客通常係抱著以小博大的投機心理，自當備足賭資前往，以免有失賭興，她攜帶現金數量，與一般賭客情形相符，又審酌她理應知道非法聚賭遭查獲風險極高，攜帶與賭博無關費用至賭場，實無必要。足認7200元，確為供其隨時下注賭博使用，因此依社會秩序維護法規定裁處9000元以下罰鍰，並得沒入符合比例原則的所有供違法所用之物，於法並無不合。

麻將示意圖。聯合報系資料照
麻將示意圖。聯合報系資料照

警察 賭博 賭場

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