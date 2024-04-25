賭場推麻將被逮 包裡的錢被充公她辯非賭資 法官這樣判

蔡姓婦人今年初在雲林一處職業賭場賭錢，不服警方查扣她皮包裡的7200元，向法院提聲明異議，她稱，警察要在場賭客把所有錢拿出來，有說做完筆錄就會歸還，7200元不是賭資，是她放在包裡的錢。但法官發現她去了第二次，攜帶的現金也與現場賭客所帶相當，裁罰6000元並沒入賭資7000元，於法並無不合，駁回異議。

北港簡易庭判決指出，蔡婦今年1月11日下午3時在雲林一處推麻將筒子方式賭博賭場被逮，警方扣押她帶的7200元賭資，她不否認參與賭博，稱接連兩天前往賭博，當天與友人相約乘坐賭場專車到現場，帶1萬元，進場2小時，賭輸2800元，警察就衝進來了。她辯稱所剩的7200元，是她放在包包的錢，「這不是賭資」，是因警方強調身上的錢要全部拿出來否則充公，若有拿出來，待做完筆錄就會歸還，因此她才拿出來。