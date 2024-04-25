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長照殺人難緩刑 平均判刑4年10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

司法官學院研究員張瓊文。記者王聖藜／攝影
司法官學院研究員張瓊文。記者王聖藜／攝影
長照殺人事件頻傳，司法官學院犯罪防治研究中心二○二三年度「家庭照顧者殺人」判決書分析研究，結果顯示，因殺人罪法定刑高，大部分加害人難達到緩刑門檻，平均宣告刑為四年十月。

司法官學院研究員張瓊文說，研究發現，犯罪特徵與背景上男性被告占百分之六十五點四，秋冬季節占百分之六十七點四，夜間時段百分之五十三點八，進行犯罪預防風險評估時值得注意。

張瓊文說，依判決書敘述，百分之卅二家庭處於經濟困境，且只有百分之廿三點一個案尋求過外部支援；除應關注如何讓長照或其他社福資源進入不符合低收入風險家庭外，也要建立有效機制，鼓勵這類家庭向外求援。

在照顧者殺人案件中，百分之四十以上被照顧者無法正常溝通，也沒有生活自理能力，百分之七十三照顧者同時患有身心疾病或處於身心狀態不佳狀態，有百分之五十七點七被告持續照顧被害人長達十年以上；研究說明，大部分照顧者最後走上絕路，與身心長期承載巨大壓力有關。

照顧身分類型上，以父母照顧重度失能子女占比最高，共百分之四十二點三；重度身心障礙者生理老化速度較一般人提早，如父母為主要照顧者，需同時面對「雙重老化」壓力，照顧者所承受身心痛苦，更難獲得紓解。

判決結果觀察，多數案件成立殺人罪，超過一半案件符合獲二次法定減刑，考量有八成犯罪動機集中在「難以負荷壓力」，法官量刑上已盡可能放低刑度。

司法官 殺人 老化

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