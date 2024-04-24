快訊

地震拋下全校...趁上班時間赴菜市場買蛋？ 嘉縣某校長回應了

台體大「守護神」遭撞傷重宣告不治 校方將於告別式送畢業證書

騎機車載友人蒙眼盲騎 他得吃官司還被罰數萬元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市呂姓男子21日蒙上雙眼騎機車載著友人在霧峰區民生路上盲騎，被友人錄下貼上網。警方據報，中午將他和友人約談到案，呂姓男子雖聲稱是為了好玩，一時興起這樣做，卻因此被警方依公共危險罪嫌移送法辦，還得吃上3項違規罰單，若都依最高罰鍰裁罰，需付3萬8千元罰鍰，他的友人也因未戴安全帽而被裁罰。

警方從網路「黑色豪門企業」上的影像，辨識出地點是在霧峰區民生路一處宮廟附近，中午將呂男（40歲）和友人約談到案。呂男聲稱，因鄉間比較沒有車子，為了一時好玩而就蒙眼騎出去。他說，曾叮嚀朋友影像不要亂傳出去，未料幾經轉傳，竟上了網路。

警方說，呂男行為除了觸犯刑法公共危險罪，被函送台中地檢署法辦，另因危險駕駛、未戴安全帽，以及逆向行駛等，被依違反道路交通管理處罰條例開罰。

台中市呂姓男子21日蒙上雙眼騎機車載著友人在霧峰區民生路上盲騎。圖／翻攝自網路「黑色豪門企業」
台中市呂姓男子21日蒙上雙眼騎機車載著友人在霧峰區民生路上盲騎。圖／翻攝自網路「黑色豪門企業」

安全帽 網路 罰單

延伸閱讀

影／驚悚畫面！25歲研究生遭多元計程車左彎慘撞送醫不治

台通光董座李慶煌兒李嘉豪涉內線交易 遭檢方聲押

7-ELEVEN快閃購、集點推「貓貓蟲咖波」10週年生日慶活動！逾30款限定新品粉絲快衝

渣男在超商記下女子手機號碼 將她騙出強吻吃官司

相關新聞

台中兩家高檔和牛店囤過期肉 飯店廚師推測和這原因有關

台中市接連兩家高檔和牛燒肉店涉嫌囤用過期牛肉，甚至竄改日期，檢察官今率隊登門稽查，傳訊兩家負責人在內的8人到案，以刑法販...

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

新北市新店區台北慈濟醫院疑似爆出護理人員偷拍病患醜聞，台北地檢署檢察官23日夜間複訊後向北院聲請裁定爆料者黃男10萬元交...

騎機車載友人蒙眼盲騎 他得吃官司還被罰數萬元

台中市呂姓男子21日蒙上雙眼騎機車載著友人在霧峰區民生路上盲騎，被友人錄下貼上網。警方據報，中午將他和友人約談到案，呂姓...

店名曝光！台中頂級和牛食安連環爆 檢調兵分多路搜索2店

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」日前爆出使用過期食材，遭台中衛生局重罰144萬元、勒令停業，台中地檢署分案調查後，另...

台中又1家！和牛燒肉店囤過期肉涉「竄改日期」 也是日本師傅坐鎮

台中市「和牛EMPEROR」日前才被衛生局查出店內存放過期和牛，連醬料、冷麵等食材也過期，被勒令停業、重罰144萬元。位...

基隆最終處置場業者向市府求償200萬 法官認無理由駁回

基隆市政府去年未與最終處置場營運業者永盛公司續約，引發多方關注。永盛指市府契約時間內，曾更改環境部系統，讓永盛無法合法收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。