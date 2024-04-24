騎機車載友人蒙眼盲騎 他得吃官司還被罰數萬元

台中市呂姓男子21日蒙上雙眼騎機車載著友人在霧峰區民生路上盲騎，被友人錄下貼上網。警方據報，中午將他和友人約談到案，呂姓男子雖聲稱是為了好玩，一時興起這樣做，卻因此被警方依公共危險罪嫌移送法辦，還得吃上3項違規罰單，若都依最高罰鍰裁罰，需付3萬8千元罰鍰，他的友人也因未戴安全帽而被裁罰。

警方從網路「黑色豪門企業」上的影像，辨識出地點是在霧峰區民生路一處宮廟附近，中午將呂男（40歲）和友人約談到案。呂男聲稱，因鄉間比較沒有車子，為了一時好玩而就蒙眼騎出去。他說，曾叮嚀朋友影像不要亂傳出去，未料幾經轉傳，竟上了網路。