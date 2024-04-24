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台中又1家！和牛燒肉店囤過期肉涉「竄改日期」 也是日本師傅坐鎮

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台中又1家！和牛燒肉店囤過期肉涉「竄改日期」 也是日本師傅坐鎮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市「和牛EMPEROR」日前才被衛生局查出店內存放過期和牛，連醬料、冷麵等食材也過期，被勒令停業、重罰144萬元。位在勤美商圈的一家高檔和牛燒肉餐廳今又被查扣囤有上百公斤過期和牛，現場已封存，檢察官偵辦中。

據了解，這家高檔和牛店開幕不到1年，被檢舉店內有大批過期和牛肉，因此檢調主動偵辦。至於是否與和牛EMPEROR一案有關，由該案延伸出新案，衛生局聲稱該案由檢察官主動偵辦，不了解案情。

台中市食品藥物安全處指出，16日接獲檢舉，這家和牛燒肉餐廳涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，因此移由檢調循線偵辦。今天並由檢察官指揮上門稽查，當場查獲逾期品項並立即封存。其中，竄改有效日期等涉及刑事犯罪部分，衛生局後續將密切配合檢調擴大查辦。

據了解，這家和牛店是位在西區向上北路的御帝和牛燒肉，記者兩度打電話去，不是不接，就是有人拿起電話又掛掉，不願接聽。

該店在勤美商圈有知名度，雙人套餐要價4千元起。與「和牛EMPEROR」相同之處，店內都使用鹿兒島直送黑毛和牛，且同是日本師傅坐鎮，並強調肉品選用日本A5等級的金獎高級和牛。

台中市「和牛EMPEROR」日前被衛生局查出店內存放過期和牛。圖／台中市政府提供
台中市「和牛EMPEROR」日前被衛生局查出店內存放過期和牛。圖／台中市政府提供
檢察官到勤美商圈高檔和牛燒肉店稽查。圖／台中市政府提供
檢察官到勤美商圈高檔和牛燒肉店稽查。圖／台中市政府提供

台中市 日本和牛 燒肉 衛生局 食安 餐廳

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