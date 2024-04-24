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台中高檔和牛燒烤店又1家爆囤過期和牛 檢察官主動稽查偵辦中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市「和牛EMPEROR」日前才因被檢舉使用過期和牛，被衛生局查出店內存放過期和牛，連醬料、冷麵等食材也過期，不僅被勒令停業、重罰144萬元，檢察官亦介入偵辦。據了解，檢調上午主動通知食安處，到勤美商圈另一家高檔和牛店稽查，查扣囤有上百公斤過期和牛，案件偵辦中。

據了解，這家高檔和牛店開幕不到1年，被檢舉店內有大批過期和牛肉，因此檢調主動偵辦。至於是否與和牛EMPEROR一案有關，由該案延伸出新案，衛生局聲稱該案由檢察官主動偵辦，不了解案情。

據了解，該家和牛在勤美商圈有知名度，雙人套餐要價4千元起。與「和牛EMPEROR」相同之處，是店內都使用鹿兒島直送黑毛和牛，且同是日本師傅坐鎮，並強調肉品選用日本A5等級的金獎高級和牛。

對於台中高檔和牛燒肉店食安一再出問題，是否成為食安疑慮，檢察官正進一步調查了解中。

台中市「和牛EMPEROR」日前被衛生局查獲囤有不少過期的鹿兒島黑毛和牛。圖／台中市政府提供
台中市「和牛EMPEROR」日前被衛生局查獲囤有不少過期的鹿兒島黑毛和牛。圖／台中市政府提供

台中市 日本和牛 檢察官 燒肉 衛生局 食安

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