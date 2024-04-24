打詐專法持續蒐整各界意見 拚4月下旬送進立院

為加強遏止詐欺犯罪，行政院正集結內政部、金管會、數位部等跨部會研提打詐專法。示意圖。圖／ingimage

為加強遏止詐欺犯罪，行政院正集結內政部、金管會、數位部等跨部會研提打詐專法。知情官員表示，各界對於打詐專法有許多看法與指教，刻正蒐整相關意見，全面檢視阻詐工具，力拚儘速提出草案。

行政院打詐辦公室主任李憲明3月指出，內政部正研擬打詐專法，力拚4月下旬送進立法院。行政院發言人林子倫當時補充指出，期盼修法凝聚跨部會打詐共識，透過打詐專法草案以及其他配套措施，抑制詐騙集團犯罪。

民進黨立委日前公開喊話，呼籲打詐專法納入「窩裡反」條款、設置檢舉破案獎金，並由政府單位代被害人訴訟取得執行名義，擔任公益訴訟人；另外，國內9大數位網路與傳播產業相關公協會月初也發出新聞稿表示，盼政府確保打詐專法尊重網路使用者的言論自由、隱私權與秘密通訊自由，業者能夠有效遵循法規，以保障大多數的良善網路使用者、數位網路與傳播業者。

知情官員今天對中央社表示，政院近兩個月密集召開討論會議，期望繼上次打詐5法之後，透過打詐專法將一些可能的詐欺漏洞、規範不足之處補起來，全面檢視阻詐工具。

官員指出，各界對於打詐專法有許多的看法與指教，政院刻正蒐整相關意見中，為防制及打擊詐騙危害，預防及遏止詐欺犯罪並保護被害人，政院會儘速通過打詐專法，保障民眾財產及權益。

針對打詐專法及其配套措施，近日相關部會陸續說明修法可能方向，包含加嚴黑莓卡查核、管理一定規模以上網路廣告平台業者，以及高額詐欺或3人以上複合不同詐欺手段，擬提高法定刑責並提高假釋門檻等等。