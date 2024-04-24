陸海空軍懲罰法修正延後 先辦公聽會再審查

立法院外交及國防、司法及法制委員會今天舉行聯席會議，審查「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。圖／聯合報系資料照片

立法院外交及國防、司法及法制委員會今天舉行聯席會議，審查「陸海空軍懲罰法修正草案」等案。國民黨立委馬文君指出，草案有空白授權等疑慮，主張應先召開公聽會再逐條審查，最終朝野達成共識，今天會議只進行詢答。

立法院外交及國防、司法及法制委員會今天舉行聯席會議，審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案；馬文君於會議開始時，進行程序發言。

馬文君指出，今天會議審查「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案，「陸海空軍懲罰法」是屬於軍人微罪的部分，但這次「陸海空軍懲罰法修正草案」將現行條文37條，擴增到73條，這已經屬於重大修訂。

馬文君表示，行政院所提的修法草案，已經有嚴重擴權或是空白授權的的條文，而且加大懲罰力度，甚至旅長、軍團指揮官等主官，就能有罰款、剝奪或減少退除給與的權限，這是不合理的，因此至少要等召開公聽會後，再進行逐條審查。

會議主席、召委王定宇表示，今天會議審查「陸海空軍懲罰法修正草案」，是讓所有懲戒行為有法律依據，而「軍人權益事件處理法草案」是讓其法制化，讓軍人如果有冤屈或處罰不合理時，有處理流程，他也贊成召開公聽會，但今天立委、國防部等相關部會官員都已經到場，應讓詢答先繼續，之後召開公聽會再進行逐條審查。

民進黨立委沈伯洋發言指出，「陸海空軍懲罰法修正草案」條文修得非常多，若直接開公聽會，會沒有辦法聚焦，透過今天先進行詢答，將有問題的法條聚焦後進行公聽會，才會知道問題出在哪裡。

最終，朝野立委達成共識，今天聯席會議只進行詢答，待公聽會召開完畢，再進行修法草案的大體討論跟逐條審查。

王定宇於中午12時許，在所有登記質詢立委均質詢完畢後表示，上午出席聯席會議的立委達成共識，「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案，在進入實質審查前，應舉行公聽會，傾聽法界、學界及社會各界的意見，所以今、明兩天會議不進行大體討論與條文處理，後續會安排公聽會及審查程序。