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海關沒發現！越南男偽造護照來台趴趴走11年 無照騎車才被逮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

范姓越南籍男子為了來台工作，2013年4月持偽造越南護照搭機來台，海關竟未發現，非法打工十多年，今年2月他無照騎機車被仁愛警分局查獲，以偽造護照企圖蒙混，還好警方比對護照入境資料不符當場逮捕，南投地方法院今依違反入出國及移民法及偽造文書，判處拘役35天。

判決書指出，范姓男子為非法來台工作，在2013年4月2日在越南以美金7千元價格，取得貼有他之個人照片，但載和他真實資料不符之姓名「PHAM VAN SANG」的偽造越南護照，自越南搭機來台。

他從桃園國際機場入境時，持偽造護照，交給移民署查驗人員查驗，移民署人員誤信他就是「PHAM VAN SANG」本人而准許入境。

范男入境台灣後，在各地打工10多年，都沒被發現他冒名頂替，直到今年2月22日，仁愛警分局在南投縣仁愛鄉台14線8巡邏時，發現范男騎乘機車形跡可疑將他攔下盤查，拿偽造護照交給警方。

警方比對偽造護照上之個人資料，發現與范男第1次入境資料不符，他才坦承偽造護照上的個人資料另有其人，警方當場以現行犯逮捕，並將他送往移民署南投收容所收容。

南投地院審理後，認為范男犯未經許可入國罪，處拘役30日，行使偽造護照罪，處拘役10日，合計執行拘役35日，如易科罰金以1千元折算1日。

越男籍男子持偽造護照來台，非法打工長達11年，因無照騎車才被意外查獲，南投地院依未經許可入國、偽造護照罪，判處拘役35天。本報資料照片
越男籍男子持偽造護照來台，非法打工長達11年，因無照騎車才被意外查獲，南投地院依未經許可入國、偽造護照罪，判處拘役35天。本報資料照片

移民署 護照 越南

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