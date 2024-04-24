太陽會分會長遭連開10槍險死 天道盟北山會槍手二審改判15年

天道盟北山會綽號「阿昆」男子宋宜昆去年持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍，戴身受重傷，送醫急救撿回一命，一審依殺人未遂等罪判宋19年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今改判15年徒刑，可上訴。

宋宜昆2022年8月30日凌晨4時許，攜帶手槍、子彈開車到戴銘詮位於新竹市住處旁等候；同日上午7時許，宋趁戴回家下車打開鐵門欲進入車庫之際，持槍衝到車庫門口，朝戴連開10槍；戴腹部中3槍、右大腿3槍、左大腿2槍，送醫救回一命。

宋犯後開車逃逸至桃園市大園區中正東路無人空地焚車滅證，檢警從行車軌跡一路追溯到宜蘭，確認案發時車輛是宋一人駕駛，又從車輛買賣合約書上，採得宋的指紋，警方逮捕宋並起出制式手槍，再比對案發現場彈殼，確定是宋開槍。

宋否認犯行，不承認自己是槍手，佯稱「槍是撿到的」，但法官不採信說詞，一審認為宋無故持槍朝戴近距離開槍，見戴躲藏仍不罷手繼續射擊，共擊發10顆子彈，8顆命中戴，手段凶殘、殺意甚堅，且焚車湮滅證據，影響刑事案件追訴，犯後態度不佳，依非法持有制式手槍罪判宋8年6月，併科罰金15萬元，另依殺人未遂罪處15年徒刑，應執行19年徒刑。

案件上訴，高院認為，宋雖否認殺人未遂犯行，但依刑事局鑑定報告，戴住處遺留的彈殼、彈頭，是由宋持有的制式手槍擊發，且車輛的高速公路通行紀錄、行動電話基地台移動軌跡，均與當日宋由宜蘭前往新竹的時間、動向吻合，足認宋就是開槍射殺戴的人。