快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太陽會分會長遭連開10槍險死 天道盟北山會槍手二審改判15年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

天道盟北山會綽號「阿昆」男子宋宜昆去年持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍，戴身受重傷，送醫急救撿回一命，一審依殺人未遂等罪判宋19年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今改判15年徒刑，可上訴。

宋宜昆2022年8月30日凌晨4時許，攜帶手槍、子彈開車到戴銘詮位於新竹市住處旁等候；同日上午7時許，宋趁戴回家下車打開鐵門欲進入車庫之際，持槍衝到車庫門口，朝戴連開10槍；戴腹部中3槍、右大腿3槍、左大腿2槍，送醫救回一命。

宋犯後開車逃逸至桃園市大園區中正東路無人空地焚車滅證，檢警從行車軌跡一路追溯到宜蘭，確認案發時車輛是宋一人駕駛，又從車輛買賣合約書上，採得宋的指紋，警方逮捕宋並起出制式手槍，再比對案發現場彈殼，確定是宋開槍。

宋否認犯行，不承認自己是槍手，佯稱「槍是撿到的」，但法官不採信說詞，一審認為宋無故持槍朝戴近距離開槍，見戴躲藏仍不罷手繼續射擊，共擊發10顆子彈，8顆命中戴，手段凶殘、殺意甚堅，且焚車湮滅證據，影響刑事案件追訴，犯後態度不佳，依非法持有制式手槍罪判宋8年6月，併科罰金15萬元，另依殺人未遂罪處15年徒刑，應執行19年徒刑。

案件上訴，高院認為，宋雖否認殺人未遂犯行，但依刑事局鑑定報告，戴住處遺留的彈殼、彈頭，是由宋持有的制式手槍擊發，且車輛的高速公路通行紀錄、行動電話基地台移動軌跡，均與當日宋由宜蘭前往新竹的時間、動向吻合，足認宋就是開槍射殺戴的人。

高院認為，一審對宋的量刑過重，應撤銷改判，審酌宋行為危險性高，且犯後逃避追緝，並否認殺人未遂犯行，依非法持有制式手槍罪，判處6年6月，併科罰金10萬元，依殺人未遂罪判11年徒刑，應執行15年徒刑。

天道盟北山會宋宜昆持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍。本報記者／翻攝
天道盟北山會宋宜昆持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍。本報記者／翻攝
天道盟北山會宋宜昆持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍。本報記者／翻攝
天道盟北山會宋宜昆持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍。本報記者／翻攝

幫派 新竹 槍擊 殺人 黑道

延伸閱讀

中山大學職員盜賣上千張禮券 二審改判2年獲緩刑

逆轉！台中南區新榮里長找幽靈人口 今判當選無效確定

不滿同事打小報告...越南失聯移工拿刀刺他胸 二審認殺人重判

機場擴建等案收賄洩密二審 前工程處長判9年2月

相關新聞

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

新北市新店區台北慈濟醫院疑似爆出護理人員偷拍病患醜聞，台北地檢署檢察官23日夜間複訊後向北院聲請裁定爆料者黃男10萬元交...

台通光電內線獲利1億董座兒子收押 裁定：對通話紀錄遮遮掩掩

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光以高價取得市府監視系統合約，辦案人員查出，台智光母公司台通光電在搜索前公告買回庫藏股...

上兵酒駕開車釀3死1傷...道歉獲原諒 台南首件國民法官案判3年半

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水...

長照殺人2次減刑也難緩刑 司法官學院：平均判刑4年10月

近年長照殺人事件頻傳，司法官學院犯罪防治研究中心2023年度完成「家庭照顧者殺人」判決書分析研究，結果顯示，因殺人罪的法...

太陽會分會長回家遭連開10槍險死 天道盟北山會槍手二審改判15年

天道盟北山會綽號「阿昆」男子宋宜昆去年持槍朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍，戴身受重傷，送醫急...

上兵酒駕釀3死1傷判3年半 國民法官為何這樣判理由出爐

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。