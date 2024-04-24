陳重文圖利「案外案」台通光電內線交易 董座兒李嘉豪羈押禁見

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光以高價取得市府監視系統合約，辦案人員查出，台智光母公司台通光電在搜索前公告買回庫藏股，董事長李慶煌的兒子、台通光電董事長特助李嘉豪涉嫌內線交易，昨天搜索、約談李嘉豪，訊後向法院聲押，台北地院審理今天裁定羈押禁見。

李嘉豪涉嫌將利多訊息提前洩漏給2名前妻、母親買賣股票，不法套利上億元，檢廉昨天兵分9路搜索、約談李慶煌、李嘉豪、李慶煌的女兒李宜娟等9人到案，依證交法偵處。

相關被告受強制處分是李嘉豪的前妻黃明慧以350萬元交保、李嘉豪另一前妻李季芹以200萬元交保，李慶煌的妻子謝燕春以300萬元交保，台通光電副理石富宇50萬元交保，其餘請回。

台通光電2012年為配合台北市府推動「光纖到府」專案，與市府簽訂25年合約，台通董事長李慶煌成為台智光董事長。

檢廉蒐證發現，陳重文涉嫌利用職權圖利台智光，今年3月14日搜索、約談陳重文及台智光、台通光電公司負責人李慶煌9人，陳重文聲押禁見獲准，李慶煌以350萬元交保。

檢廉查出，台通光電今年3月8日公告，董事會決議從集中交易市場買回庫藏股並削除股份，預定從3月11日到5月10日買回500萬股，價格區間預定在26元到35元，買回總金額上限11.3億元等。