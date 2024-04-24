中山大學職員A走禮券拿影印版回補 賠90萬換免囚

國立中山大學楊姓行政組員因簽賭欠下債務，趁保管學校採購的禮券機會，將1448張禮券以9折價售出，再影印900張假禮券「回補」，東窗事發後，楊男一審被依偽造有價證券、業務侵占判刑4年，上訴後，高雄高分院考量他賠償90萬元完畢，今宣判從輕改判2年，緩刑5年。

中山大學從2017年起每年向家樂福採購大批禮券，作為學校生日職員的生日禮物，楊男則從2020年起承接這項業務，負責學校生日禮券的採購、保管、發放等工作。

2020年6月間，楊男疑在外簽賭欠下債務，他發現學校採購的禮券都未落實清點、造冊等工作，從6月至同年11月間，多次將保管箱內的禮券攜出，再以假帳號放上臉書以9折價販售。

因攜出禮券都未被發現，楊男行徑更為大膽，直接將保險箱內剩餘的900張禮券拿出，販賣給黃姓男子；楊擔心禮券不見被其他同事發現，影印900張假禮券「回補」到人事室保管箱中。

事後校方清點禮券發現短缺，詢問楊男後，楊供稱禮券放保管箱「不安全」他帶回家保管，交出家中剩餘84張禮券後，校方清點剩餘禮券，核對券號後發現保管箱裡的1084張禮券，僅184張券號不相同，其餘900張禮券全是偽造，將楊函送檢調偵辦。

檢方認定楊利用職務之便，侵吞學校1448張家樂福禮券，再對外販售，依貪污治罪條例侵占公有物罪、偽造有價證券等罪，將楊男起訴。

高雄地院審理時，法官認為楊偽造禮券面額高達90萬元，危害家樂福公司信用，也影響金融交易秩序，考量他犯後都未和解及賠償學校損失，業務侵占部分判刑8月、偽造有價證券則判3年8月徒刑。

全案上訴後，高雄高分院審理時，楊賠償校方90萬元，考量他犯行與大量偽造有價證券損及市場流通情形有異，對於社會交易秩序影響有限，校方並拋棄民事請求權，並建請量處適當之刑。