台中男帶開山刀辯「切三層肉」 法院認有理由裁定不罰

台中林姓男子深夜和人口角，警方查獲他攜帶1把開山刀依社會秩序維護法移送裁處，林表示前1天和朋友烤肉，帶開山刀是要切山豬三層肉；法院比對證詞，認為他說法非無理由，且警方是在林機車置物箱查獲刀子，並非林持刀展示，難認他主觀有妨害公共秩序，裁定林不罰，可抗告。

台中第二分局移送指出，林男2023年11月15日深夜11點多因和他人口角，警員到場發現他攜帶1把開山刀，認為他無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，依違反社維將他移送法院裁處。

台中地院指出，社維法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但該條處所罰對象，除「攜帶」危險物，更應符合無正當理由的構成要件。

法院查，警方在林男的機車置物箱內查獲開山刀，該刀雖有一定殺傷力，但林男在警詢時表示，前一天和朋友回霧峰住家烤肉，因為要烤三層肉才帶刀去切肉，後來回家太晚宿舍被鎖起來，才會把刀放車廂。

其友人也說，開山刀是林男帶去烤肉時，要切山豬肉才攜帶的，放在機車置物箱內沒拿走。另外當時現場衝突的其他人也說，不知道林男有攜帶開山刀。