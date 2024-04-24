快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

台中男帶開山刀辯「切三層肉」 法院認有理由裁定不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子深夜和人口角，警方查獲他攜帶1把開山刀依社會秩序維護法移送裁處，林表示前1天和朋友烤肉，帶開山刀是要切山豬三層肉；法院比對證詞，認為他說法非無理由，且警方是在林機車置物箱查獲刀子，並非林持刀展示，難認他主觀有妨害公共秩序，裁定林不罰，可抗告。

台中第二分局移送指出，林男2023年11月15日深夜11點多因和他人口角，警員到場發現他攜帶1把開山刀，認為他無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，依違反社維將他移送法院裁處。

台中地院指出，社維法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但該條處所罰對象，除「攜帶」危險物，更應符合無正當理由的構成要件。

法院查，警方在林男的機車置物箱內查獲開山刀，該刀雖有一定殺傷力，但林男在警詢時表示，前一天和朋友回霧峰住家烤肉，因為要烤三層肉才帶刀去切肉，後來回家太晚宿舍被鎖起來，才會把刀放車廂

其友人也說，開山刀是林男帶去烤肉時，要切山豬肉才攜帶的，放在機車置物箱內沒拿走。另外當時現場衝突的其他人也說，不知道林男有攜帶開山刀。

法院認為，顯見林男帶刀是前一天帶去烤肉，暫時放在置物箱內沒取出，且警方是在他機車置物箱內發現，林男並無恣意使用或展示開山刀行為，警方也未舉證林主觀上有何攜帶開山刀不法、妨害公共秩序目的，然認他有構成社維法要件，裁定他不罰。

台中林男深夜和人口角，警方查獲他攜帶1把開山刀依社會秩序維護法移送裁處，他辯稱前1天和朋友烤肉用來切山豬三層肉；法院比對證詞，裁定不罰。圖為台中司法大厦／記者曾健祐攝影
台中林男深夜和人口角，警方查獲他攜帶1把開山刀依社會秩序維護法移送裁處，他辯稱前1天和朋友烤肉用來切山豬三層肉；法院比對證詞，裁定不罰。圖為台中司法大厦／記者曾健祐攝影

烤肉 豬肉 車廂

延伸閱讀

台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角

影／外送員斜槓販毒 置物箱內藏130個毒咖啡包

一命賠一命？台中「叼菸哥」撞死工程師態度差 被女友潑油燒傷不治身亡

不爽前女友有新歡...拿開山刀砍死人腸外露 他幫朋友尋仇慘關10年

相關新聞

上兵酒駕開車釀3死1傷...道歉獲原諒 台南首件國民法官案判3年半

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水...

台中男帶開山刀辯「切三層肉」 法院認有理由裁定不罰

台中林姓男子深夜和人口角，警方查獲他攜帶1把開山刀依社會秩序維護法移送裁處，林表示前1天和朋友烤肉，帶開山刀是要切山豬三...

爆料台北慈濟偷拍 護理師10萬覓保無著...改限制住居

新北市新店區台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出...

中山大學職員A走禮券拿影印版回補 賠90萬換免囚

國立中山大學楊姓行政組員因簽賭欠下債務，趁保管學校採購的禮券機會，將1448張禮券以9折價售出，再影印900張假禮券「回...

台南交通分隊前女警洩密 同事、法警男友、律師一併出事求從輕量刑

前年9月有人側錄台南市警五分局交通分隊辦公室內員警吃午餐看「火影忍者」上網爆料，經內部追查，原來是前宋姓女警程姓男友不滿...

掐脖硬上前女友...還辱她和公公有染 恐怖男判賠120萬

台中蔡姓男子不甘女子提分手，不斷騷擾還傳訊說「要殺你全家」、「看誰家破人亡」等恐嚇達13次，甚至到對方公司堵人，還在車上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。