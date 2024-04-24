掐脖硬上前女友...還辱她和公公有染 恐怖男判賠120萬

台中蔡姓男子不甘女子提分手，不斷騷擾還傳訊說「要殺你全家」、「看誰家破人亡」等恐嚇達13次，甚至到對方公司堵人，還在車上質疑女友和公公有一腿，並掐脖施暴對她硬上得逞，女子求償精神撫慰金200萬元；法院認為，蔡重創女子身心，判他應給付女子120萬元，可上訴。

女子主張，2017年和蔡交往不到1年就分手，蔡持續聯絡後又不甘心被甩，2020年4月起不斷傳訊稱「要殺你全家」、「同歸於盡」，「看誰家破人亡」等連續恐嚇她13次，同年6月又開車到她公司堵人，上車理論後被蔡載去沙鹿後火車站偏僻處，雙方又因貸款一事口角。

女子控訴，蔡勒住她脖子想硬上，自己嚇到想跳車又被拉回，又怕再遭蔡施暴，才聽從他指示爬到後座，又被蔡掀衣、脫褲發生性行為，後來因疼痛要求蔡停止，對蔡求償精神撫慰金200萬元。蔡男辯稱，2人是合意性交，隔天女子還陪他去苗栗看土地，也認為女子求償金額過高。

台中地院查，女子有提出蔡男恐嚇13次的簡訊，另女子的同事也說，當天女子說心情不好，一問之下才吐露遭蔡掐脖硬上，且邊說邊大哭，也看到她手臂、脖子都有瘀青，自己就勸她要去報警。

法院也審酌，蔡男、女子當天在車上因貸款爭吵，女子甚至因恐慌症發作，蔡男也自稱說，他當時懷疑女子和她公公有男女關係，女子就很生氣、捶打車子還說要跳車，實難想像以當下客觀情性，女子仍會願意和蔡男在車上性交，不採信蔡辯詞。