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爆料開刀房偷拍性騷 警漏夜搜索慈濟黃姓護理師住處查扣筆電
新北市新店區台北慈濟醫院疑似爆出護理人員偷拍病患醜聞，北檢檢察官23日夜間複訊後向北院聲請裁定10萬元交保，北檢今天凌晨漏夜指揮警方前往黃男位於醫院宿舍等地執行搜索，查扣其手機、筆電、平板等證物，但爆料者黃男沒10萬交保金，台北地院改限制住居。
在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃姓護理師，昨在PTT上以暱稱「阿肥」貼文爆料「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」，還表示「任職半年多以來，看過太多令人作嘔的事情。除在麻醉期間，護理師大量圍觀病人的生殖器或隆出來的奶以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事，全都發生在沒人知道的手術室裡。」
「阿肥」表示：「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？除了大家手機都有你的私密照外，連小女孩小男孩的裸體也沒被放過。」在離開前他必須說出這些令人作嘔的事實。
新店警方表示，院方昨發現院內護理師黃男將開刀房病人隱私照片散布於網路上，立即委請律師前往派出所製作筆錄並提告。警方偵詢時，黃男否認拍攝病患隱私照片，但在PTT公開病患照片行為已違法，警方昨詢後將他依無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私案妨害秘密罪嫌法辦，
北檢檢察官23日夜間複訊後向北院聲請裁定10萬元交保，北檢今天凌晨3時許起至6時15分，指揮新店警方前往黃男位於醫院宿舍等地執行搜索，查扣其手機、筆電、平板等證物，但爆料者黃男因沒10萬元繳交保釋金，台北地院改限制住居。
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