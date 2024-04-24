逆轉！台中南區新榮里長找幽靈人口 今判當選無效確定

台中市南區新榮里長蔡明昌前年當選，但他被檢方指控，涉嫌提供自己及多位里民的戶籍，供其他原非新榮里的居民遷入，還曾傳訊給原未居住在里內的楊姓女子「遷戶籍」、「幫忙幾票」等語，一審原認定楊女已在新榮里工作多年，不構成虛偽遷移戶籍，檢方上訴，二審今廢棄原判，認為楊女租屋處距離工作地很近，無遷戶必要，改判當選無效，全案確定。

判決指出，蔡明昌在前年底當選南區新榮里里長，不過檢方指控，蔡在競選期間，為求勝選，明知楊姓女子未居住在新榮里，竟與楊女合意，由王姓里民提供其新榮里轄區「京城特區」社區的戶籍住所，讓楊女遷入，使楊女得以取得新榮里選區的投票權。

楊女在同年11月26日投票日時前往投票，致使里長選舉的投票發生不正確票數的結果，檢方認為蔡行為已違反選罷法，提出當選無效之訴。

一審審理認定，楊女是「京城特區」的管理主任，已任職7、8年，該處為其長期工作地，則其將戶籍遷移至該社區，不構成「虛偽遷徙戶籍」，因此不構成違法，判蔡當選有效。

二審審酌，楊女原本就在「京城特區」附近承租房屋居住，距工作地點「京城特區」，走路僅需10分鐘，迄今也未搬進戶籍地，無為工作遷戶籍的必要，另外楊女辯稱，遷戶籍是為了申請社會住宅，但申請社會住宅無需設籍台中，只要在台中市就業、有居住需求即可。

二審指出，楊女與蔡明昌有LINE對話紀錄，蔡除具體向楊女表示「遷戶籍」、「幫忙幾票」外，甚至以「擔心候選人戶人口太多，被人質疑」，而解釋需分散設籍，以免遭人懷疑，足以證明其等對話內容，確實係是對該件選舉投票設籍之事。