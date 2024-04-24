基市1名警員多次涉足有女陪侍場所 查證屬實記過2次

基隆市警二分局1名林姓警員，被人檢舉多次涉足有女陪侍場所及賴帳。分局調查後，確認林員出入不當場所屬實，簽帳部分隔天有還清，決定記過2次，並列為教育輔導對象，加強管考。

據了解，在派出所任職的林姓警員被愛一路上的酒店業者檢舉，到店內點了酒、菜和「小姐」後，一直嫌東嫌西，坐不到10分鐘就簽帳離去。過去也曾刻意到店裡逛一下，就又出去，轉到樓上其他酒店消費。業者認為林太欺負人了，向警方舉報林員喝花酒。

基隆警二分局今天表示，林姓警員警被人檢舉今年4月15日晚間，非因公務前往仁愛區有女陪侍的場所，市警局督察科及分局深入調查後，確認林員多次涉足不妥當場所屬實。

至於林員被指控賴帳部分，經調查林員4月10日到這家酒店消費，結帳時發現身上現金不夠，因此先簽帳，隔日就已還清欠款，並非賴帳。