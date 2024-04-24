快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥」 吐2線索嘆：蠻黑暗

每年至少90億預算！王國材：TPASS月票常態繼續實施

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

基市1名警員多次涉足有女陪侍場所 查證屬實記過2次

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警二分局1名林姓警員，被人檢舉多次涉足有女陪侍場所及賴帳。分局調查後，確認林員出入不當場所屬實，簽帳部分隔天有還清，決定記過2次，並列為教育輔導對象，加強管考。

據了解，在派出所任職的林姓警員被愛一路上的酒店業者檢舉，到店內點了酒、菜和「小姐」後，一直嫌東嫌西，坐不到10分鐘就簽帳離去。過去也曾刻意到店裡逛一下，就又出去，轉到樓上其他酒店消費。業者認為林太欺負人了，向警方舉報林員喝花酒。

基隆警二分局今天表示，林姓警員警被人檢舉今年4月15日晚間，非因公務前往仁愛區有女陪侍的場所，市警局督察科及分局深入調查後，確認林員多次涉足不妥當場所屬實。

至於林員被指控賴帳部分，經調查林員4月10日到這家酒店消費，結帳時發現身上現金不夠，因此先簽帳，隔日就已還清欠款，並非賴帳。

基隆警二分局長楊宗昆說，林員違紀屬實，已加重記過2次處分，並依端正警察風紀實施規定列為教育輔導對象，加強管考。分局要求所屬員警，嚴禁涉足不妥當場所，一經發現違法犯紀徵候，將主動查處，維護警察風紀。

基隆市警二分局長楊宗昆今天表示，林姓警員多次涉足有女陪侍場所，記過2次處分，並列為教育輔導對象，加強管考。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局長楊宗昆今天表示，林姓警員多次涉足有女陪侍場所，記過2次處分，並列為教育輔導對象，加強管考。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局1名林姓警員多次涉足有女陪侍場所，警方決定記過2次處分，並列為教育輔導對象，加強管考。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警二分局1名林姓警員多次涉足有女陪侍場所，警方決定記過2次處分，並列為教育輔導對象，加強管考。記者邱瑞杰／攝影

基隆 警察 酒店

延伸閱讀

基市河面大樓傾斜...議長主張拆除 住戶稱：「減重」就好

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

高雄民生醫院「開錯刀」院長下台 陳其邁批：低級錯誤

嘉義縣派出所副所長酒駕睡車道 酒測值0.95遭記過拔官

相關新聞

死刑辯論逆民意？批大法官不是上帝 羅智強：如判違憲要與大法官對幹

民意八成不贊成廢死，憲法法庭昨天舉行死刑辯論，有大法官提問「一定要與民意妥協嗎？」，國民黨立委羅智強今天表示「難道大法官...

嘉義男拒酒測罰18萬 房屋查封才知代誌大條急忙繳清

嘉義縣水上鄉蔡姓男子去年涉嫌酒後騎機車經過嘉義市遭警攔檢，拒絕接受酒測，警方依法開單被裁罰18萬元。蔡男遲未繳納，行政執...

基市1名警員多次涉足有女陪侍場所 查證屬實記過2次

基隆市警二分局1名林姓警員，被人檢舉多次涉足有女陪侍場所及賴帳。分局調查後，確認林員出入不當場所屬實，簽帳部分隔天有還清...

保全捷運站搭手扶梯偷拍短裙妹下體 他一度不認罪...最終下場曝

黃姓保全去年在捷運站搭手扶梯時，拿手機偷拍短裙妹的裙底，並碰觸女子的大腿內側，一審依竊錄他人身體隱私部位罪，判處黃4月得...

不滿同事打小報告...越南失聯移工拿刀刺他胸 二審認殺人重判

越南籍黃姓男子在去年間於梧棲區一處工地工作，因不滿印尼籍同事向主管打小報告，黃持折疊刀刺同事左胸兩刀，黃主動向移民署專勤...

賭鬼欠債嗆要吃免錢飯 衝北投珠寶銀樓壓制老闆搶8百萬金飾

37歲沈姓男子欠賭債缺錢，和母親吵架曾嗆「我乾脆去吃免錢飯」，今年2月間，沈男涉衝進台北市北投區中和街某珠寶銀樓銀樓櫃檯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。